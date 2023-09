Bał się żony, ale to policjantów zaatakował gazem. Trzeba było go obezwładnić

Europejski Dzień Bez Samochodu 2023. Darmowa komunikacja miejska w Krakowie

W Krakowie podróżni korzystający z komunikacji miejskiej nie będą musieli płacić za bilety. Darmowe przejazdy nie zostały co prawda wprowadzone na stałe, ale obowiązują w piątek, 22 września. To forma uczczenia Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Miasto chce w ten sposób zachęcić do ograniczenia używania aut, a przez to przyczynić się do ochrony klimatu. Do darmowych przejazdów mają prawo wszyscy, którzy 22 września zdecydują się na podróż komunikacją miejską.

Europejski Tydzień Mobilności w Krakowie. Darmowa kontrola stanu technicznego aut

Europejski Dzień bez Samochodu jest elementem Europejskiego Tygodnia Mobilności (16-22 września), obchodzonego pod hasłem "Oszczędzaj energię". Jak przypomina PAP, w Krakowie przez cały tydzień odbywają się różnorodne wydarzenia, zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych środków transportu. Tygodniowi Mobilności towarzyszy akcja darmowych kontroli stanu technicznego rowerów, prowadzona do 7 października w różnych lokalizacjach Krakowa. Kontrola nie jest usługą serwisową, a jej celem jest uzyskać fachową poradę. Jednak w przypadku braku kolejki i nieskomplikowanych awarii będzie można liczyć na błyskawiczną naprawę. Poza tym każdy może liczyć na wyregulowanie hamulców czy siedzenia, nasmarowanie łańcucha, nabicie powietrza do opon.

