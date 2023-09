Nauczycielka chce postawić kurator Nowak przed sądem. Chodzi o "niszczenie kariery"

Bał się żony, ale to policjantów zaatakował gazem. Trzeba było go obezwładnić

Barbara Nowak trafi przed sąd? Anna Drwięga chce jej wytoczyć sprawę karną

Barbara Nowak może mieć olbrzymie problemy. Wszystko za sprawą nauczycielki i dyrektorki VIII LO w Krakowie Anny Drwięgi, która chce postawić małopolską kurator oświaty przed sądem. Jak wyjaśnia Anna Drwięga, sprawa karna przeciwko Barbarze Nowak i jej trzem pracownikom dotyczy kilku kwestii. Po pierwsze sporządzenia protokołu kontroli wyrażającej bezprawne polecenie promowania do następnej klasy uczennicy, która nie uzyskała potrzebnych ocen pozytywnych. Po drugie tego, że w protokole kontroli są stwierdzenia niezgodne z prawdą i niezgodne z dokumentami wykorzystanymi podczas kontroli, a w oparciu o ten protokół wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Po trzecie tego, że zatrudniony w kuratorium rzecznik dyscyplinarny groźbami zainicjowania postępowania dyscyplinarnego zmusił jedną z wicedyrektorek do wydania dokumentów szkolnych, do których nie miał prawa.

W Internecie trwa zbiórka na prowadzenie sprawy przeciwko Nowak. Potrzeba 30 tys. zł

Zbiórka na prowadzenie sprawy karnej przeciwko Barbarze Nowak jest prowadzona za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Realizacja celu została wyceniona na 30 tysięcy. Do tej pory organizatorce udało się zebrać jedną trzecią tej kwoty.

- Barbara Nowak jest najsłynniejszym kuratorem oświaty w Polsce, co głównie zawdzięcza swoim kontrowersyjnym wypowiedziom medialnym. Mniej znanym aspektem jej działalności jest to, że wykorzystuje podległych jej urzędników małopolskiego kuratorium oświaty, do bezprawnego niszczenia karier zawodowych dyrektorów małopolskich szkół, którzy mają odmienne poglądy, odmawiają wykonywania bezprawnych poleceń albo na których poskarżą się osoby, korzystające z ochrony politycznej Barbary Nowak. W mediach to zjawisko jest nazywane „układem kuratorskim”. (...) Organizatorce zbiórki udało się również doprowadzić do wszczęcia śledztwa w sprawie działań układu kuratorskiego, jednak koszty udziału w postępowaniu karnym (głównie koszty zatrudnienia adwokata lub radcy prawnego) dalece przekraczają jej obecne możliwości finansowe. Z uwagi na to zbieramy kwotę 30.000 złotych aby móc kontynuować walkę z układem kuratorskim. Ten cel jest istotny, ponieważ bezkarność członków układu kuratorskiego tylko ich ośmiela do szkodzenia kolejnym nauczycielom i dyrektorom - czytamy w opisie zbiórki.

