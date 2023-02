Licealistka nie poprawiła jedynki z chemii, a konsekwencje grożą... dyrektorce. Może stracić pracę

Parafia w Trzebini ogranicza dostęp do cmentarza. Co z pochówkami?

Kraków. Licealistka nie zdała chemii, a konsekwencje grożą... dyrektorce. Surowe zarzuty kuratorium

Anna Drwięga, dyrektorka VIII LO im. Wyspiańskiego w Krakowie może nie tylko stracić stanowisko, ale nawet otrzymać trzyletni zakaz pracy w zawodzie. Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", początkiem jej problemów stały się... edukacyjne trudności jednej z uczennic, która na koniec roku szkolnego otrzymała jedynkę z chemii. Nastolatka mogła ją poprawić pod koniec wakacji (29 sierpnia), lecz ten termin kolidował z jej zagranicznym wyjazdem. Licealistka poprosiła o wyznaczenie innej daty egzaminu poprawkowego. Dyrektorka odmówiła powołując się na prawo oświatowe, które nakazuje przeprowadzanie egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu letniej przerwy od nauki. Dodatkową trudnością były urlopy nauczycieli, przez co egzaminu nie dało się zorganizować we wcześniejszym terminie. Do małopolskiego kuratorium oświaty trafia skarga na dyrektorkę. W rozmowie z "GW" Anna Drwięga twierdzi, że kuratorium naciskało na nią, by zmieniła termin egzaminu poprawkowego i groziło przeprowadzeniem kontroli w szkole. Dyrektorka ponownie odmówiła. Gdy była na urlopie w VIII LO faktycznie pojawiła się kontrola z kuratorium.

Po przeprowadzeniu kontroli dyrektorce szkoły postawiono szereg zarzutów, w tym między innymi: nieprzestrzegania zasad klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów, nieprzestrzegania przepisów dotyczących dokumentacji oraz niezorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczennicy. Anna Drwięga odrzuca wszystkie zarzuty twierdząc, że nie są one oparte na faktycznych protokołach z posiedzeń rady pedagogicznej, lecz na nieuzupełnionych jeszcze wydrukach slajdów. Dodatkowo kuratorium miało zarzucić Drwiędze, że... odmawiając wyznaczenia innego terminu egzaminu poprawkowego naraziła uczennicę i jej matkę na koszty związane z przełożeniem wakacyjnej wycieczki. O dalszym losie Anny Drwięgi ma zdecydować komisja dyscyplinarna. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego za "uchybienie godności i obowiązkom nauczyciela" chce ją ukarać zwolnieniem z pracy oraz trzyletnim, zakazem wykonywania zawodu nauczyciela.

Na wniosek kuratorium Anna Drwięga została zawieszona przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w obowiązkach dyrektorki szkoły do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Komisja dyscyplinarna poprosiła zastępcę rzecznika dyscyplinarnego o doprecyzowanie zarzutów. Ma on na to czas do końca lutego. Z kolei Anna Drwięga złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników kuratorium.

Sonda Czy Barbara Nowak sprawdza się w roli małopolskiego kuratora oświaty? tak nie nie mam zdania