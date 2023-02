Nie będzie hejnału na Rynku Głównym w Krakowie. Historyczna tradycja przerwana?!

Parafia w Trzebini ogranicza dostęp do cmentarza. Co z pochówkami?

Kraków. W symboliczny sposób chcą uczcić ofiary wojny na Ukrainie. Hymn ma zastąpić hejnał

W piątek, 24 lutego przypada pierwsza rocznica wybuchu wojny na Ukrainie. Tę datę symbolicznie chce uczcić stowarzyszenie Nowa Generacja. Członkowie stowarzyszenia zwrócili się do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z wnioskiem, by w piątek o godz. 12.00 trębacze na Wieży Mariackiej odegrali nie hejnał, lecz hymn Ukrainy. Przypomnijmy, że hejnał mariacki w południe jest odgrywany od 1838 roku. Odstępstwa od wieloletniej tradycji są bardzo rzadkie i praktykowane tylko z powodu bardzo ważnych wydarzeń, takich jak śmierć papieża Jana Pawła II. Hymn Ukrainy z Wieży Mariackiej wybrzmiał już 3 marca 2022 roku, w ósmym dniu rosyjskiej inwazji.

- Byliśmy pierwsi, gdy nasi przyjaciele z Ukrainy potrzebowali pomocy. Przyjęliśmy ich w naszych domach, organizowaliśmy zbiórki, wzywaliśmy do międzynarodowej pomocy. Po roku bohaterskiej obrony Ukraina nadal walczy o wolność. By uczcić pamięć ofiar putinowskiej agresji oraz niezłomność Ukraińców zwróciliśmy się do Prezydenta Krakowa, by 24 lutego o 12:00 zamiast hejnału odegrany został hymn Ukrainy. Biden pokazał dziś jak ważne są symbole oraz gesty. Niech Kraków raz jeszcze pokaże swoją solidarność z Ukrainą - tłumaczą przedstawiciele stowarzyszenia Nowa Generacja.

