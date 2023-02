Nie żyje Witold Cęckiewicz, były główny architekt Krakowa. Hotel Cracovia to jego dzieło

Parafia w Trzebini ogranicza dostęp do cmentarza. Co z pochówkami?

Nie żyje Witold Cęckiewicz. Były główny architekt Krakowa miał 98 lat

W wieku 98 lat zmarł Witold Cęckiewicz, były główny architekt Krakowa (1955-60), profesor Politechniki Krakowskiej i członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wśród najsłynniejszych projektów autorstwa Witolda Cęckiewicz znajdują się: hotel Cracovia, kino Kijów, ambasada RP w Nowym Delhi, Pomnik Ofiar Faszyzmu w Krakowie, Pomnik Jana Pawła II w Krakowie czy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Projekt tej świątyni miał osobiście zaakceptować papież Jana Paweł II. Na swoim koncie Witold Cęckiewicz miał również projekty innych kościołów, w tym: kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Rodakach, katedry w Rzeszowie, kościoła św. Brata Alberta w Krakowie, kościoła Zesłania Ducha Świętego w Krakowie czy kościoła Miłosierdzia Bożego w Krakowie (os. Na Wzgórzach).

Jak przypomina PAP, Witold Cęckiewicz wychował ponad 600 architektów, był także mistrzem i wychowawcą dla wielu pokoleń pracowników nauki – doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Wykładał nie tylko w Polsce (na PK i w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), ale też w Iowa State University w Ames (USA) oraz Städtebauliches Institut w Stuttgarcie (Niemcy). Od 1989 do 1999 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Był inicjatorem powołania i dyrektorem Wydziału Twórczości Artystycznej PAU (1996-2008), wieloletnim członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz Rady Głównej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1979 r. został profesorem zwyczajnym na Politechnice Krakowskiej. 18 października 1995 r. krakowska uczelnia nadała prof. Witoldowi Cęckiewiczowi tytuł doktora honoris causa.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i architektoniczną prof. Witold Cęckiewicz otrzymał m.in.: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, nagrodę rządu Indii (Bulding of the Year, za projekt i realizację ambasady RP w New Delhi), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Komandorium Orderu Grzegorza Wielkiego przyznane przez Ojca Św. Jana Pawła II (za osiągnięcia w zakresie architektury sakralnej), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości "za wybitne zasługi poniesione w walce z bronią w ręku o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego w latach 1939-1956" oraz - w 2021 r. - doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sonda Czy Witold Cęckiewicz powinien zostać patronem ulicy w Krakowie? tak nie nie mam zdania