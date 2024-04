Konsulat w Krakowie przestał obsługiwać mężczyzn w wieku poborowym

Ukraińcy w wieku poborowym nie są już obsługiwani przez konsulat tego kraju w Krakowie. To efekt decyzji ukraińskiego rządu, który chce w ten sposób przeciwdziałać ucieczce poborowych przed powołaniem do armii. Zgodnie z ustawą podpisaną na początku kwietnia przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, mobilizacja dotyczy ukraińskich mężczyzn, którzy skończyli 25 lat.

- Pobyt za granicą nie zwalnia obywatela z obowiązków wobec Ojczyzny. Dlatego wczoraj poleciłem podjąć działania w celu przywrócenia sprawiedliwego traktowania mężczyzn w wieku mobilizacyjnym na Ukrainie i za granicą - napisali na portalu X szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.

Nowe prawo stwarza problemy dla Ukraińców, którzy przebywają za granicą i nie chcą wracać do kraju, żeby nie zostać zmobilizowanymi do służby w wojsku. Decyzja ukraińskiego rządu może skutkować masową emigracją Ukraińców z Polski do innych krajów.

- Dla nich ten problem może skutkować problemami z przedłużeniem legalnego pobytu, legalnej pracy, co może się wiązać, że opuszczą Polskę i wyjadą do innych krajów, gdzie np. nie będzie problemu, aby pracować z paszportem, który będzie przeterminowany - powiedział Radiu ESKA Rafał Grabowski z fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-WORK.

