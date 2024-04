Majówka 2024. Na szczęśliwców czeka długi wolny weekend

Tegoroczna majówka 2024 wypada bardzo korzystnie dla Polaków. 1 maja wypada w środę, a 3 maja w piątek. Ci, którzy odpowiednio zaplanują swój urlop, mogą w bardzo łatwy sposób zyskać nawet dziewięć dni wolnego, nie uszczuplając zanadto swojej dni wolnego, które przysługuje im od pracy. To świetny pomysł na to, aby wziąć dłuższe wolne od pracy i wykorzystać ten czas na odpoczynek, czy spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Zwłaszcza że pogoda na majówkę 2024 zapowiada się naprawdę dobrze.

Pogoda na majówkę 2024. W Krakowie będzie ciepło

Czy w majówkę będzie ciepło? Jeśli także zastanawiacie się, jaka pogoda nas czeka w długi weekend majowy, przychodzimy z dobrymi wiadomościami. Już od początku tygodnia pogoda będzie dla nas dużo łaskawsza, a słońce wyjdzie zza chmur, pokazując nam prawdziwą wiosnę. Jak pokazuje IMGW w środę, 1 maja w Krakowie na słupkach termometrów będzie można zobaczyć nawet 24 st. C. W nocy także ciepło. Minimalna temperatura w mieście to 11 st. C. Pogoda w czwartek, 2 maja w Krakowie będzie niemal taka sama jak dzień wcześniej. Będzie również słonecznie i ciepło, a termometry pokażą także 24 st. C. Nieco chłodniej będzie w piątek, 3 maja. Wówczas słupki termometrów pokażą już tylko 21 st. C.

O ile sama majówka 2024 w Krakowie będzie ciepła, nieco chłodniejszy zapowiada się koniec weekendu. W sobotę, 4 maja IMGW pokazuje tylko 18 st. C., zaś w nocy tylko 8 st. C. Na koniec weekendu, czyli w niedzielę, 5 maja temperatura będzie podobna jak dzień wcześniej, jednak tego dnia mogą pojawić się burze.

