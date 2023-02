Barbara Nowak ostrzega przed tą dietą. "Nie ma lex Czarnek, jest indoktrynacja"

Barbara Nowak o diecie planetarnej. "Nie ma lex Czarnek, jest indoktrynacja ekoterrorystyczna"

Głośny ostatnio temat ograniczenia spożycia mięsa stał się motywem najnowszego wpisu Barbary Nowak na Twitterze. Małopolska kurator oświaty skrytykowała dietę planetarną, opartą o produkty roślinne i ograniczenie mięsa do 50 gramów dziennie. Co więcej, kurator stwierdziła, że dieta planetarna jest częścią agendy C40, a uczniowie na zajęciach dodatkowych są tak kształtowani, by stosować założenia diety planetarnej. Barbara Nowak nie wskazała przy tym żadnego konkretnego przykładu szkoły, gdzie faktycznie doszło do indoktrynacji. Wróciła natomiast do lex Czarnek, twierdząc że ta ustawa zapobiegłaby propagowaniu agendy C40.

- Nie tylko Trzaskowski realizuje w Polsce agendę C40, a w niej np. dietę planetarną, czyli bez mięsa, bez nabiału. W polskich szkołach na zajęciach dodatkowych trwa kształtowanie dzieci wg założeń agendy C40. Nie ma lex Czarnek, jest indoktrynacja ekoterrorystyczna - napisała na Twitterze Barbara Nowak.

Nie tylko Trzaskowski realizuje w Polsce agendę C40, a w niej np. dietę planetarną, czyli bez mięsa, bez nabiału. W polskich szkołach na zajęciach dodatkowych trwa kształtowanie dzieci wg założeń agendy C40. Nie ma lex Czarnek, jest indoktrynacja ekoterrorystyczna.— Barbara Nowak (@Br_Nowak) February 19, 2023

Dzień otwarty w schronisku dla zwierząt w Nowym Sączu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.