Zapadliska w Trzebini. Eksperci ujawniają listę najbardziej zagrożonych miejsc!

Eksperci ujawniają listę miejsc najbardziej zagrożonych zapadliskami w Trzebini! Podano m.in. nazwę jednej z ulic, prace już ruszyły

Mieszkańcy Trzebini żyją w ciągłej niepewności i w strachu. W mieście dochodzi do groźnych osunięć ziemi. Nikt nie czuje się bezpieczny nawet we własnym domu. W ciągu paru miesięcy ziemia kilkukrotnie osuwała się na miejscowym cmentarzu, za pierwszym razem pochłonęła aż 42 groby! Czy następnym razem osunie się pośrodku ulicy pełnej ludzi lub pod czyimś domem? By nie dopuścić do nieszczęścia, władze Trzebini zleciły niezbędne badania gruntów i prace. Badania potwierdziły przypuszczenia, że przyczyną powstawania osuwisk jest dawna działalność kopalni. Teraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń prowadzi pierwsze tak zwane prace uzdatniające, które mają ustabilizować grunt. Zaczęto je przy garażach na Osiedlu Gaj. Ale to nie jedyne miejsce w Trzebini szczególnie narażone na powstawanie zapadlisk. Gdzie ryzyko jest największe? Przedstawiciele zarządu SRK oraz zespołu badaczy AGH i Stowarzyszenia Naukowego im. Stanisława Staszica ujawnili listę miejsc w Trzebini najbardziej zagrożonych powstawaniem zapadlisk.

"Zostanie zatłoczona mieszanina cementu i popiołów, mająca wypełnić rozluźnienia gruntu i ustabilizować teren"

Najbardziej zagrożonymi terenami w Trzebini są: cmentarz parafialny, ogródki działkowe, zwłaszcza ich południowa część, gminna działka, stadion i ul. Górnicza. Łącznie wytypowano 11 terenów zagrożonych występowaniem zapadlisk ziemi. Po zakończeniu prac uzdatniających na terenie osiedla Gaj eksperci przeniosą się na ulicę Górniczą. "Wybrani wykonawcy, w ramach zawartej umowy mają kolejno 20 i 16 tygodni na wykonanie odwiertów na głębokość około 50 metrów, poprzez które zostanie zatłoczona mieszanina cementu i popiołów, mająca wypełnić rozluźnienia gruntu i ustabilizować teren" – podaje SRK.

