Kolejne zapadlisko w Cieszynie! To nie był pierwszy raz. Są wstępne ustalenia

Trzecie zapadlisko powstało w Cieszynie. Znów zapadła się ulica. Władze miasta przekazują wstępne ustalenia

Zapadliska w Cieszynie niepokoją mieszkańców! Już po raz trzeci doszło do osunięcia ziemi i powstania dziury w ziemi pośrodku miasta. W styczniu dziura pojawiła się na ulicy Przepilińskiego, a latem 2012 roku na ulicy Kolejowej zapadł się duży fragment jezdni. Zapadlisko w Cieszynie miało wtedy długość 5 metrów i szerokość trzech metrów. Wówczas tłumaczono to podmyciem drogi przez wodę po pęknięciu kolektora ogólnospławnego. Tym razem zapadlisko - już trzecie w ciągu półtora roku - wytworzyło się na ulicy Krzywej. Miejsce zostało odgrodzone. O sprawie wypowiedział się zastępca burmistrza miasta Przemysław Major. "Wszystko wskazuje na to, że przyczyną powstania [zapadliska] była nieszczelna sieć wodociągowa. Pracownicy wodociągów w poniedziałek przystąpią do jego usuwania. Utrudnienia w ruchu mogą wystąpić w momencie usuwania przyczyny powstania zagłębienia".

Zapadliska w Trzebini. Ziemia osunęła się na cmentarzu

Niedawno było głośno o serii niebezpiecznych zapadlisk powstałych w Trzebini w województwie Małopolskim. Tam przyczyną tworzenia się dużych dziur w ziemi okazała się dawna działalność kopalni, a problem jest dużo poważniejszy, niż w Cieszynie. Jesienią na małopolskiej nekropolii ogromna dziura w ziemi pochłonęła aż 42 groby. Zapadlisko miało wówczas średnicę 20 metrów i głębokość 10 metrów. Zostało zasypane, ekshumacja ciał okazała się niestety niemożliwa ze względów bezpieczeństwa, zmarłych upamiętniono specjalną tablicą. W styczniu na cmentarzu w Trzebini powstało kolejne osuwisko.

Zapadlisko w Trzebini ma związek z zamkniętą kopalnią

Czemu powstają te tajemnicze zapadliska? Jak wykazały badania, sprawa ma związek z dawną kopalnią węgla kamiennego "Siersza", która została zlikwidowana ponad 20 lat temu. Podziemne puste miejsca zostały wypełnione wodą, jednak zaczęła ona pojawiać się bliżej powierzchni ziemi, niż zakładano. Stąd szkody pogórnicze i dramat mieszkańców. W Trzebini rozpoczęły się kilka dni temu prace mające na celu ustabilizowanie gruntu, o czym poinformowała Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Pierwsze prace są prowadzone w pobliżu garaży przy Osiedlu Gaj.

Wyrwa na ul. Kolejowej w wakacje 2021, zapadlisko na Przepilińskiego w te ferie... strach myśleć o jakimś wolnym 😉https://t.co/FTQM6anGvZ— Głos Ziemi Cieszyńskiej (@GZC_cieszyn) January 25, 2023

