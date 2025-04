Spis treści

20. rocznica śmierci Jana Pawła II. Tak mieszkał Karol Wojtyła

Choć Jan Paweł II jest chyba najbardziej kojarzony z adresem Franciszkańska 3 w Krakowie, to urodził się w budynku przy ul. Kościelnej 7 (dawniej Rynek 2) w Wadowicach. Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 r., będąc najmłodszym z trojga dzieci Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. W podkrakowskim miasteczku pozostał do 18. roku życia i ukończenia gimnazjum, gdy razem z ojcem przeprowadził się do Krakowa. Jako świeżo upieczony student Uniwersytetu Jagiellońskiego zamieszkał w budynku przy ul. Tynieckiej 10, gdzie z przerwami pozostał do 1944 r., natomiast w 1941 r. pomieszkiwał przy ul. Felicjanek 10 u swojego przyjaciela Juliusza Kydryńskiego.

Pierwszy wyjazd do Włoch

Rok przed końcem wojny przeniósł się do Pałacu Biskupiego przy Franciszkańskiej, by w 1946 r. wyjechać do Rzymu, gdzie przez kolejne dwa lata studiował na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (dziś: Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu). Po powrocie do Polski Karol Wojtyła został mianowany wikarym w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici pod Bochnią, ale wrócił do Krakowa już w 1949 r., gdy został skierowany do parafii św. Floriana. W 1951 r. wysłano go na urlop naukowy, by dokończył pisanie pracy habilitacyjnej, w związku z czym wynajął pokój w kamienicy przy ulicy Kanoniczej 19.

Powrót na Franciszkańską

W 1958 r., już jako biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, Karol Wojtyła przeprowadził się do kilkupokojowego mieszkania w Kamienicy Dziekańskiej przy ul. Kanoniczej 21, gdzie pozostał do 1967 r. W tym samym roku otrzymał godność kardynała, więc już na stałe przeniósł się na Franciszkańską, zostając tam do momentu opuszczenia Polski, gdy został wybrany papieżem.