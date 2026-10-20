AI zmienia film na oczach widzów. Science & Technology Film Festival ruszył w Wiedniu, za kilka dni przenosi się do Krakowa

Redakcja serwisu
2026-10-20 15:22

Ten sam film pokazany dwukrotnie, ale za drugim razem już w wersji zmodyfikowanej przez sztuczną inteligencję z wykorzystaniem reakcji publiczności. Taki eksperyment zobaczyli widzowie wiedeńskiej odsłony Science & Technology Film Festival. Teraz wydarzenie przenosi się do Krakowa. Już w środę, 21 października, rozpocznie się program obejmujący 48 filmów, w tym 5 światowych i 15 europejskich premier. Będą spotkania z twórcami, ekranizacja Stephena Kinga i opowieści o kosmosie. Udział w otwartych wydarzeniach jest bezpłatny.

Obiektyw projektora filmowego w ciemnym pomieszczeniu. O festiwalu kina i technologii przeczytasz na SE.
Autor: Ann Hannes/ Pexels.com

Czy widz może wpłynąć na film, nie ruszając się z fotela? W wiedeńskim Planetarium publiczność miała okazję przekonać się o tym podczas prezentacji projektu ART[of]ME. 16 października krótkometrażowy „MetaMorphosis” wyświetlono tam dwukrotnie. Przy drugim pokazie jego wersję zmodyfikował prototypowy system wykorzystujący dane z sensorów, internetu i reakcje publiczności. Widzowie stali się w ten sposób częścią procesu tworzenia obrazu w czasie rzeczywistym.

Wiedeńska odsłona drugiej edycji Science & Technology Film Festival rozpoczęła się 15 października w Instytucie Polskim. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak mówić o nauce i nowych technologiach oraz jak budować zaufanie do wiedzy ekspertów. Pokazano również dokument „Startup Glitch”, opowiadający o ludziach próbujących zamienić innowacyjne pomysły w działające firmy. Film odsłonił także mniej efektowną stronę tego świata i momenty, w których ambicje zderzają się z realiami rynku.

Co astronauci zabierali na Księżyc?

Od 21 października festiwalową publiczność będzie gościł Krakowski Park Technologiczny. Pierwszy wieczór upłynie pod znakiem kosmosu, ale nie tylko rakiet i wielkich odkryć. „Songs of Apollo” Kevina White’a opowiada o muzyce towarzyszącej astronautom podczas misji księżycowych. Dokument pozwoli spojrzeć na wyprawy kosmiczne z mniej znanej strony, a po premierze widzowie spotkają się z reżyserem. W tym samym bloku goście festiwalu zobaczą także „Edge of Space” Jeana de Meurona i „Odyssey” Aviego Belkina. Wieczór zakończą „Marzycielki” Billa Guttentaga, inspirowane historią afgańskiej drużyny dziewcząt konstruujących roboty.

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Sztuczna inteligencja wchodzi za kamerę

22 października uwaga widzów skupi się na AI. Sztuczna inteligencja będzie zarówno tematem filmów, jak i narzędziem wykorzystanym przy ich tworzeniu. W programie znalazły się „AI’s Favorite Actress” Marka Suchenii oraz światowe premiery „AI’m” Karoliny Biedrowskiej i „God Mode” Patrycji Pulit i Wiktora Obroka. Po pokazie „God Mode” publiczność spotka się z twórcami i obsadą. Autorzy filmów z tej sekcji wezmą też udział w dyskusji „Kino i AI: fikcja czy ostrzeżenie?”. Z kolei blok „Artificial Worlds” pokaże, jak filmowcy wykorzystują narzędzia generatywne. Będzie więc okazja, aby przyjrzeć się efektom ich pracy na dużym ekranie i porozmawiać o tym, jak technologia zmienia współczesne kino.

Stephen King, Sam Rockwell i polscy aktorzy

Festiwal ma również propozycje dla tych, którzy od naukowych dokumentów wolą mocne filmowe historie. Na 23 października zaplanowano „Wielki Marsz” Francisa Lawrence’a, ekranizację powieści Stephena Kinga. W wieczornym programie znalazł się także „Baw się dobrze i przeżyj” Gore’a Verbinskiego z Samem Rockwellem — połączenie science fiction, kina akcji i czarnej komedii. Między seansami o polskim kinie gatunkowym porozmawiają Jacek Beler, Eryk Lubos i Piotr Biedroń. Tego dnia publiczność zobaczy również „Zmarli uczą żywych” Joanny Stempień, a podczas spotkania „Nauka czy zasięgi?” posłucha twórców Smart TUBE. Rozmowę poprowadzi Grzegorz Zasępa.

AI zmienia film na oczach widzów. Science & Technology Film Festival ruszył w Wiedniu, za kilka dni przenosi się do Krakowa
Autor: Science & Technology Film Festival/ Materiały prasowe

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Kosmos, atom i woda. O czym jeszcze będzie głośno?

W ciągu dnia organizatorzy zapraszają na spotkania o technologiach, które już znajdują zastosowanie poza ekranem. Space Connect Summit, zaplanowany na 21 października, będzie poświęcony wykorzystaniu rozwiązań kosmicznych w gospodarce. Dzień później tematem będą polska energetyka jądrowa, transport i rolnictwo. Powstanie też stoisko edukacyjne Ministerstwa Energii „Polski atom”. Z kolei 23 października podczas „Water Connect | Polska Woda 4.0” eksperci porozmawiają o związkach wody, energii i bezpieczeństwa.

Gdzie i kiedy? Wstęp bezpłatny

Krakowska odsłona Science & Technology Film Festival potrwa od 21 do 24 października. Otwarte pokazy, konferencje i spotkania z publicznością odbędą się od 21 do 23 października w Krakowskim Parku Technologicznym przy ul. Podole 60. Udział jest bezpłatny. Szczegółowy program oraz informacje można znaleźć na sciencefilmfestival.pl.

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