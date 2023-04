Antosia bardzo bolał brzuszek. Umarł w poniedziałek wielkanocny [Nowe Fakty]

Antoś żył tylko 6 lat. Zmarł w szpitalu w Proszowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Był wesołym i pogodnym dzieckiem – tak o małym Antosiu z Proszowic mówią sąsiedzi rodziny. Chłopiec mieszkał wraz ze straszą siostrą i mamą w Proszowicach. Do miejscowego szpitala dziecko trafiło w wielkanocny poniedziałek. Jak mówią świadkowie, na izbie przyjęć chłopiec miał wymiotować. Został przyjęty na oddział. Niestety po kilku godzinach jego stan bardzo się pogorszył. Został wysłany na badania – zdjęcie rtg. Wtedy doszło u niego do zatrzymania krążenia. Chłopczyk był reanimowany godzinę. Niestety zmarł. Nagły zgon dziecka wywołał ogromne poruszenie w miasteczku. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie, sprawdza czy nie doszło do popełniania błędu. W środę odbyła się sekcja zwłok, śledczy czekają na wyniki badań posekcyjnych. Antoś został pochowany na cmentarzu w Proszowicach, bliscy dziecka wylali morze łez nad jego trumną, grób przykryły białe kwiaty. Obok portretu uśmiechniętego sześciolatka położono dwa traktorki – ulubione zabawki chłopca. Jak nam się udało nieoficjalnie ustalić, Antek od kilku tygodni uskarżał się na silne bóle brzucha, dwa razy miano odmówić mu przyjęcia do szpitala w Proszowicach.