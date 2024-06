Wypadek na Rajdzie Małopolski. Auto uderzyło w drzewo. Kierowcę zabrał śmigłowiec LPR

Wieczorem w sobotę, 8 czerwca w trakcie Valvoline Rajdu Małopolski jedna z załóg rajdowych wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Kobieta pilotująca kierowcę zdołała opuścić samochód o własnych siłach. Mocniej ucierpiał jej partner z załogi. Kierowcę zakleszczonego w pojeździe wydobyli strażacy i przekazali załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nieprzytomny zawodnik został zabrany do szpitala przez śmigłowiec.

- Kierowca samochodu rajdowego był zakleszczony i został wydobyty z pojazdu przy pomocy specjalistycznych narzędzi strażackich. Mężczyzna był nieprzytomny i został przekazany załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pilot samochodu o własnych siłach wydostał się z pojazdu - przekazał PAP rzecznik suskiej straży pożarnej.

Wypadek miał miejsce w trudnym górzystym terenie na zboczach Góry Makowskiej w Beskidzie Zachodnim. Poniżej dalsza część artykułu.

Kto ucierpiał w wypadku?

Organizatorzy Rajdu Małopolski w mediach społecznościowych przekazali, że wypadkowi uległa załoga w składzie: kierowca Tomasz Jędrzejczak i pilotka Joanna Jędrzejczak. Organizatorzy podziękowali służbom za sprawną akcję ratowniczą i poprosili o wsparcie dla poszkodowanych w wypadku zawodników.

- Na finałowym oesie zawodów doszło do wypadku załogi nr 122 (Tomasz Jędrzejczak/Joanna Jędrzejczak). Ich samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Natychmiastowo miejscu wypadku w komplecie zjawiły się służby ratunkowe zabezpieczające odcinek specjalny. Po uwolnieniu załogi pilotkę przekazano załodze karetki i przetransportowano do szpitala w Suchej Beskidzkiej. Kierowcę przekazano zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które przetransportowało go do szpitala w Krakowie. Sztab organizacyjny zawodów dziękuje służbom za zaangażowanie w sprawną akcję ratunkową. Trzymajcie kciuki za powrót zawodników do zdrowia - napisali na Facebooku organizatorzy Rajdu Małopolski.

Valvoline Rajd Małopolski stanowi jedną z rund Rajdowych Mistrzostw Polski. Pierwsza edycja rajdu odbyła się w 2021 roku. W zeszłym roku po zwycięstwo w Rajdzie Małopolski sięgnęła załoga: kierowca Grzegorz Grzyb i pilot Adam Binięda.