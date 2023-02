Bohaterski policjant z Krakowa wskoczył do lodowatej wody, by ratować tonącego!

Gdy policjanci z Krakowa wspominają o swoim koledze, nie ukrywają dumy. W miniony piątek (3 lutego 2023 r.), aspirant sztabowy Rafał Zakrocki pełnił służbę w Komisariacie Wodnym Policji w Krakowie. Około godziny 1:00 niektórzy mogliby odczuwać zmęczenie, ale nie on. To właśnie o tej porze otrzymał on alarmującą informację z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o osobie, która według świadków miała wskoczyć do Wisły i topić się nieopodal mostu Zwierzynieckiego w Krakowie.

Kraków. Policjant wskoczył do lodowatej wody. Bohater ocalił mężczyznę

- Funkcjonariusz świadomy, że liczy się każda sekunda błyskawicznie odpalił łódź motorową i ruszył na pomoc. Aspirant sztabowy Rafał Zakrocki podpłynął we wskazane miejsce i zaczął wypatrywać potrzebującej ratunku osoby - informują jego koledzy z KWP w Krakowie.

Bohaterski policjant mierzył się z ograniczoną widocznością i bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi. W pewnym momecnie zauważył mężczyznę ledwo utrzymującego się na powierzchni wody. Policjant wskoczył do lodowatej wody, podpłynął do tonącego i wyciągnął go na pokład łodzi, gdzie okrył go kocem ratunkowym oraz udzielił mu pierwszej pomocy.

- Aspirant sztabowy Zakrocki dopłynął z nim do brzegu, gdzie wychłodzonego, ale przytomnego, jak się okazało, 26-latka funkcjonariusz przekazał przybyłej na miejsce załodze karetki pogotowia ratunkowego. Zaopatrzony przez ratowników medycznych mężczyzna został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali - relacjonują policjanci z biura prasowego KWP w Krakowie.

Na szczęście ta historia ma swój happy end. Funkcjonariusz udowodnił, że policjanci Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie służą całą dobę. Na szczęście ich siedziba znajduje się przy Wiśle, a ich łódź motorowa jest cały czas zwodowana, więc funkcjonariusze są wstanie podjąć interwencję o każdej porze na śródmiejskim odcinku Wisły, zdecydowanie szybciej niż inne służby.

