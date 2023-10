Mateusz K. i Tomasz J. przyznali się do próby porwania chłopca. Chcieli go wykorzystać seksualnie

28-letnia mieszkanka gminy Oświęcim straciła pieniądze przy próbie sprzedaży w Internecie cennej peruki, wartej kilka tysięcy złotych. Kobieta korzystała z popularnego portalu z ogłoszeniami, na którym grasował się oszust. Udawał on osobę zainteresowaną odkupieniem peruki wystawionej na sprzedaż, jednak w rzeczywistości jego cel był zupełnie inny. Zależało mu na tym, by 28-latka kliknęła w przesłany jej link, co umożliwiło oszustowi "wyczyszczenie konta" pokrzywdzonej. Niestety kobieta dała się omamić przestępcy i postąpiła dokładnie tak, jak on sobie tego życzył.

- Na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych wystawiła do sprzedaży wartą kilka tysięcy złotych perukę. Krótko potem otrzymała wiadomość od zainteresowanej zakupem osoby. W wiadomości oszust wskazał, że zrobił już rezerwację przedmiotu, a płatności chce dokonać za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego. W celu prowadzenia dalszej korespondencji związanej z transakcją wymienili się adresami mailowymi. Przesłana w ten sposób wiadomość zawierała link przenoszący ją na stronę "portalu", w celu weryfikacji danych. Kobieta zastosowała się do poleceń. Wpisała dane osobowe i z karty kredytowej. Wyświetlił się komunikat, że skontaktuje się z nią pracownik portalu w celu dalszej weryfikacji danych. Po kilkunastu minutach zadzwoniła kobieta, która potwierdziła, że kobieta otrzyma przelew na konto, ale musi jeszcze zaakceptować przelew blik. Kiedy to uczyniła zauważyła, że zamiast otrzymać wpłatę, z jej konta zniknęło ponad 18 tys. zł - przekazała PAP asp. szt. Małgorzata Jurecka, rzecznik policji w Oświęcimiu.

Policja ostrzega internautów. Nie klikajcie w podejrzane linki!

Rzecznik oświęcimskiej policji zaapelowała do internautów o wyjątkową ostrożność podczas dokonywania sprzedaży oraz zakupów za pośrednictwem sieci internetowej. - Jeśli ktoś podczas transakcji internetowej sprzedaży lub kupna przekonuje, że by otrzymać lub uregulować płatność masz jedynie kliknąć w podesłany link to można być pewnym, że jest oszustem – podkreśliła Małgorzata Jurecka.

