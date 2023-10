Wypadek Patryka P. przy moście Dębnickim. Wiedzą kim jest świadek, ale nie mogą go przesłuchać

Policja prowadzi poszukiwania zaginionego 36-latka z Poręby Wielkiej. Arkadiusz Piwowarczyk w marcu 2023 roku wyjechał do pracy na zachód Europy. Przebywał na terenie Niemiec i Holandii, utrzymywał jednak kontakt z bliskimi. Ten urwał się 19 września. Od tego dnia Arkadiusz nie wrócił do domu i nie daje żadnego innego znaku życia. Jak do tej pory poszukiwania nie przyniosły rezultatów, dlatego policja upubliczniła wizerunek zaginionego, jego dane personalne oraz rysopis.

Rysopis zaginionego Arkadiusza Piwowarczyka:

wzrost 168 cm,

szczupła budowa ciała,

krótkie ciemne włosy,

niebieskie oczy,

może posiadać zarost.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje na temat zaginionego są proszone o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu lub z naszą redakcją: 605 605 405, 605 605 640.

i Autor: Małopolska Policja Bliscy od 19 września nie mają kontaktu z Arkadiuszem Piwowarczykiem.

