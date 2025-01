Przez lata trzymali psa na łańcuchu w ciemnej piwnicy. Spał we własnych odchodach

Co grozi za jazdę z oszronionymi szybami? Zapominalscy sięgną głęboko do portfela

TOPR wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed lawinami w Tatrach

Zakopane ma obecnie duży problem ze śniegiem. Prawdziwa zima trwa tam właśnie na całego, a białego puchu napadało tak dużo, że miasto musi obecnie prowadzić akcję jego wywozu. Dużo śniegu jest także w samych Tatrach, przez co warunki do uprawiania turystyki górskiej są bardzo trudne. TOPR wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed lawinami. W komunikacie podkreślają, że osoby, które planują w najbliższym czasie wybrać się na szlak, muszą mieć dużą wiedzę na temat poruszania się w takich warunkach, potrafić ocenić zagrożenie lawinowe i muszą posiadać do tego odpowiedni sprzęt.

— Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach jest związana umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości — przekazał TOPR.

QUIZ. Dyktando sprzed 30 lat Pytanie 1 z 13 Były przedtem_ żniwne. ekstrakampanie ekstra kampanie ekstra-kampanie Następne pytanie

Ewakuacja turystów w Tatrach. Służby przeprowadziły ćwiczenia na wyciągu krzesełkowym

Bezpieczeństwo turystów udając się w Tatry na zasłużony odpoczynek stanowi priorytet dla służb pracujących w regionie. Dlatego we wtorek, 14 stycznia przeprowadzono duże ćwiczenia, w których wzięli udział strażacy z komendy PSP w Zakopanem, ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pracownicy Polskich Kolei Linowych, a także funkcjonariusze Straży Granicznej. Wspólnie mieli za zadanie ewakuować turystów, którzy utknęli na krzesełkach wyciągu narciarskiego w Goryczkowej. Obiekt jest jednym z najwyżej położonych w Polsce, dlatego podczas ćwiczeń niezbędne było wykorzystanie technik linowych.

Ewakuacja turystów z wyciągu krzesełkowego w Tatrach. Służby przeprowadziły ćwiczenia: