Jak informuje rzeczniczka prasowa Kraków Airport Natalia Vince, pogoda uniemożliwia lądowania, a loty zaplanowane do podkrakowskich Balic przekierowywane są do Rzeszowa, Ostrawy i Warszawy. Znacznie opóźnione są także odloty, natomiast rejsy z Krakowa do Stambułu, Frankfurtu i Amsterdamu zostały odwołane.

Lotnisko zaapelowało w mediach społecznościowych o śledzenie stron internetowych przewoźników i lotniska.

"Sytuacja związana z przekierowaniami lotów jest dynamiczna, a wstępne informacje mogą zmieniać się"

- zastrzegł port.

Mgła utrudnia funkcjonowanie również portu w Katowicach, gdzie samoloty nie mogą wystartować ani wylądować. Z tego powodu opóźnione są wyloty do Londynu i Eindhoven. Rejsy do Katowic są przekierowywane do Wrocławia i Warszawy.

