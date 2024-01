Górale mają powody do niepokoju. Zakopane opustoszało, a na ferie chętnych brak

Brakuje chętnych na ferie w Zakopanem. Górale mocno zaniepokojeni

Jeszcze tydzień temu w Zakopanem gościły prawdziwe tłumy, jednak im bliżej ferii, tym perspektywa dla górali nie jest ciekawa. A wszystko z powodu braku rezerwacji. Jest ich jak na lekarstwo, bo w perspektywie są ferie bez śniegu.

"W tej chwili jest bardzo dużo wolnych miejsc na ferie. Dopiero się zaczynają pierwsze telefony i nie ma ich zbyt wiele. Obiekty, które liczą na grupy, mają obłożenie, bo rezerwacje zawsze są z wyprzedzeniem. Goście indywidualni czekają na ostatnią chwilę i na pewne prognozy pogody" - przekazała w rozmowie z Radiem Kraków Emilia Glista z biura wynajmu kwater.

15 stycznia ferie rozpoczną województwa: śląskie i mazowieckie. Nie jest to dobra wiadomość dla górali, bowiem jak twierdzą eksperci, to właśnie warszawiacy przyjeżdżają do Zakopanego na sylwestra. Dlatego branża turystyczna z nadzieją patrzy w kierunku kolejnych turnusów ferii.

