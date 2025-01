Inwazja niedźwiedzi pod Limanową! Za zdjęcia będą nagrody

Wyremontują most w Krakowie, żeby go zburzyć. Szykują się gigantyczne utrudnienia

W gminie Niedźwiedź w powiecie limanowskim staną figurki niedźwiedzi. Władze obiecują nagrody za zdjęcia z rzeźbami

Niedługo w gminie Niedźwiedź w powiecie limanowskim zaroi się od sztucznych niedźwiedzi! To malownicze miejsce znajduje się na styku Beskidu Wyspowego i Gorców. Niedźwiedzie do Beskidu Wyspowego co najwyżej zachodzą od wielkiego dzwonu, w Gorcach trafiają się częściej, choć nie ma pod tym względem porównania z takimi miejscami w Polsce, jak Tatry, nie wspominając o Bieszczadach, gdzie żyje najwięcej tych drapieżników w kraju. Ale nazwa zobowiązuje i władze gminy postanowiły sprawić sobie specjalną atrakcję turystyczną w postaci gromadki figurek niedźwiedzi. Jak podaje Radio Kraków, rzeźby pojawią się w kilkunastu miejscach gminy w powiecie limanowskim, a osoby, które zrobią sobie zdjęcie ze wszystkimi miśkami, mogą liczyć na nagrody.

"Mamy nadzieję, że niedźwiedzi szlak przyciągnie do nas więcej turystów"

Pomysł zrodził się, gdy urzędnicy spojrzeli na misia przed urzędem, mającego już najlepsze lata za sobą. "Pomyśleliśmy, że trzeba go wymienić na bardziej okazałego, to duża atrakcja dla dzieci. Przy okazji uznaliśmy, że warto w gminie, w tych najbardziej popularnych miejscach umieścić miniaturki misia. Mamy nadzieję, że niedźwiedzi szlak przyciągnie do nas więcej turystów" – mówi dla Radia Kraków Rafał Rusnak, wójt gminy Niedźwiedź. Figury wykona artysta z Mszany Dolnej. Akcja włodarzy gminy ma nawiązywać do podobnych atrakcji turystycznych, znajdujących się np we Wrocławiu, gdzie w różnych punktach miasta stoją rzeźby krasnali.

