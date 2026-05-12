Jak wygląda matura ustna z angielskiego? Czas trwania, zestawy, przydatne zwroty

Jak wygląda matura ustna z angielskiego krok po kroku?

Zasady przeprowadzania egzaminu są ściśle określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Należy pamiętać, że matura ustna angielski nie przewiduje dodatkowego czasu na przygotowanie się przed wejściem do sali. Oznacza to, że z wylosowanymi zadaniami zapoznajesz się dopiero na bieżąco, siedząc już przed komisją egzaminacyjną.

Oto jak wygląda procedura tuż po wejściu do sali.

Weryfikacja tożsamości. Musisz okazać komisji ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Losowanie. Podchodzisz do przygotowanego stolika i losujesz bilet z numerem zestawu egzaminacyjnego. Przekazanie biletu. Oddajesz bilet członkowi komisji, który na jego podstawie wręcza Ci wydrukowany arkusz z zadaniami dla zdającego. Rozpoczęcie egzaminu. Egzaminator główny wita Cię i płynnie przechodzi do krótkiej rozmowy wstępnej.

Ile trwa matura ustna z angielskiego? Ramy czasowe

Wielu maturzystów zastanawia się, ile trwa matura ustna z angielskiego. Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi CKE na rok 2026, całe spotkanie z komisją trwa około 15 minut. Warto mieć świadomość, że to egzaminator pilnuje zegarka i ma prawo przerwać Twoją wypowiedź, jeśli przekroczysz limit czasu przeznaczony na dane zadanie. Nie traktuj tego jako błędu ze swojej strony – to standardowa procedura gwarantująca sprawny przebieg całego dnia egzaminacyjnego.

Całkowity czas dzieli się na poszczególne etapy w następujący sposób.

Rozmowa wstępna: ok. 2 minuty (jest to swobodna, niepunktowana rozmowa na rozgrzewkę). Zadanie 1 (odgrywanie roli): ok. 3 minuty (masz tu maksymalnie 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem). Zadanie 2 (opis ilustracji): ok. 4 minuty. Zadanie 3 (materiał stymulujący): ok. 5 minut (masz ok. 1 minuty na samodzielną analizę materiału).

W galerii poniżej znajdziesz arkusze maturalne wraz z odpowiedziami z matury z angielskiego 2026

38

Matura ustna angielski zestawy – z czym się zmierzysz?

Każdy z wylosowanych przez zdających arkuszy ma identyczną strukturę. Matura ustna angielski zestawy są skonstruowane tak, aby sprawdzić Twoją umiejętność komunikacji w różnorodnych, codziennych sytuacjach. Po wspomnianej wyżej rozmowie wstępnej przejdziesz do realizacji trzech właściwych i punktowanych części egzaminu.

Oto zadania, które znajdziesz w swoim zestawie.

Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli. Otrzymujesz krótką instrukcję opisującą sytuację (np. jesteś klientem w zagranicznym sklepie). Musisz odnieść się do czterech wytycznych podanych w punktach (tzw. chmurkach) i rozwinąć każdą z nich. Egzaminator odgrywa rolę Twojego rozmówcy i może zadawać dodatkowe pytania.

Otrzymujesz krótką instrukcję opisującą sytuację (np. jesteś klientem w zagranicznym sklepie). Musisz odnieść się do czterech wytycznych podanych w punktach (tzw. chmurkach) i rozwinąć każdą z nich. Egzaminator odgrywa rolę Twojego rozmówcy i może zadawać dodatkowe pytania. Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na pytania. Twoim celem jest wyczerpujące opisanie wydrukowanego zdjęcia (kto na nim jest, co robi, gdzie się znajduje, jak wygląda tło). Następnie egzaminator zada Ci trzy pytania powiązane z tematyką ilustracji. Kluczowe jest to, że pytań nie masz w swoim arkuszu – usłyszysz je tylko w formie mówionej.

Twoim celem jest wyczerpujące opisanie wydrukowanego zdjęcia (kto na nim jest, co robi, gdzie się znajduje, jak wygląda tło). Następnie egzaminator zada Ci trzy pytania powiązane z tematyką ilustracji. Kluczowe jest to, że pytań nie masz w swoim arkuszu – usłyszysz je tylko w formie mówionej. Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. Otrzymujesz 2 lub 3 elementy graficzne (np. propozycje plakatów promujących szkolne wydarzenie). Musisz wybrać ten, który Twoim zdaniem jest najlepszy, uzasadnić swój wybór, a następnie przekonująco wyjaśnić, dlaczego odrzucasz pozostałe opcje. Na koniec egzaminator zada dwa pytania otwarte dotyczące szerszego tematu poruszanego w zadaniu.

Matura ustna angielski zwroty, które mogą uratować Twój wynik

Aby zdobyć jak najwyższą liczbę punktów (maksymalnie do zdobycia jest 30 pkt, a próg zdawalności to 30%, czyli 9 pkt), warto opanować uniwersalne szablony. Sprawdzone na matura ustna angielski zwroty pomogą Ci zachować płynność, zyskać czas na zastanowienie się i poprawnie ustrukturyzować wypowiedź. Pamiętaj, że komisja ocenia nie tylko bogactwo słownictwa, ale też to, czy radzisz sobie z komunikacją.

Oto zestawienie najbardziej przydatnych konstrukcji, które warto znać:

Gdy potrzebujesz czasu na przemyślenie (wypełniacze): Well, let me think about it... (Cóż, niech pomyślę...) / That's a very interesting question. (To bardzo ciekawe pytanie.) / To be honest, I haven't thought about it before. (Szczerze mówiąc, nie myślałem o tym wcześniej.)

Well, let me think about it... (Cóż, niech pomyślę...) / That's a very interesting question. (To bardzo ciekawe pytanie.) / To be honest, I haven't thought about it before. (Szczerze mówiąc, nie myślałem o tym wcześniej.) Opis obrazka (Zadanie 2): In the picture, I can see... (Na obrazku widzę...) / In the foreground/background... (Na pierwszym/drugim planie...) / The people seem to be... (Wydaje się, że ci ludzie są...).

In the picture, I can see... (Na obrazku widzę...) / In the foreground/background... (Na pierwszym/drugim planie...) / The people seem to be... (Wydaje się, że ci ludzie są...). Wybór i odrzucenie opcji (Zadanie 3): I would choose picture number one because... (Wybrałbym zdjęcie numer jeden, ponieważ...) / I'd reject the second option because it doesn't appeal to me. (Odrzuciłbym drugą opcję, bo do mnie nie przemawia.) / Option A is much better than option B. (Opcja A jest znacznie lepsza niż opcja B.)

I would choose picture number one because... (Wybrałbym zdjęcie numer jeden, ponieważ...) / I'd reject the second option because it doesn't appeal to me. (Odrzuciłbym drugą opcję, bo do mnie nie przemawia.) / Option A is much better than option B. (Opcja A jest znacznie lepsza niż opcja B.) Gdy nie zrozumiesz egzaminatora: Could you repeat the question, please? (Czy mógłby pan/pani powtórzyć pytanie?) / I'm sorry, I didn't catch that. (Przepraszam, nie dosłyszałem.) Warto pamiętać, że kulturalna prośba o powtórzenie pytania jest naturalnym elementem konwersacji i nie obniża Twojej punktacji.