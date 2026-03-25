Jarmark Wielkanocny na Rynku Głównym. Znamy szczegóły tegorocznych atrakcji

Jarmark Wielkanocny w Krakowie przyciągnie blisko 100 wystawców

Tegoroczna edycja kiermaszu to przede wszystkim prawie 100 punktów handlowych, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Swoje wyroby przywiozą handlarze z Małopolski i innych zakątków kraju, a także goście z Węgier, Litwy, Ukrainy czy Słowacji. Na drewnianych ladach pojawią się klasyczne ozdoby, w tym misternie zdobione pisanki, wielobarwne palmy i świąteczne stroiki. Odwiedzający kupią tam również autorską biżuterię, ceramikę, tekstylia i drewniane upominki, które świetnie sprawdzą się jako wyjątkowe prezenty.

Krakowski rynek zadowoli również największych łasuchów. Stoiska z jedzeniem przyciągną zapachami regionalnych rarytasów, w tym znanej krakowskiej maczanki, a także rozmaitych wypieków i słodkości z różnych stron Europy. Poza zakupami, goście będą mogli aktywnie spędzić czas dzięki dodatkowym propozycjom organizatorów. W programie znalazły się widowiskowe pokazy w prawdziwej kuźni oraz kreatywne zajęcia z rzemiosła, które zagwarantują świetną zabawę i garść nowej wiedzy.

Taniej z Kartą Krakowską. Sprawdź harmonogram Jarmarku Wielkanocnego

Dzięki porozumieniu magistratu z Krakowską Kongregacją Kupiecką i firmą Artim, krakowianie mogą liczyć na spore ulgi. Osoby legitymujące się Kartą Krakowską dostaną 20 procent zniżki u sprzedawców oferujących posiłki i artykuły spożywcze, z pominięciem stoisk monopolowych. Dodatkowo, przejażdżka na świątecznej karuzeli wyniesie ich zaledwie 5 złotych. To świetny sposób na tańsze korzystanie z uroków jarmarku.

Oto kluczowe punkty programu Jarmarku Wielkanocnego w sercu Małopolski:

28 marca o 12:00 nastąpi formalne rozpoczęcie handlu.

28 marca od 10:00 ludowi rzemieślnicy pochwalą się swoimi talentami i gotowymi dziełami.

29 marca rynek przemierzy radosny korowód, odbędzie się konkurs na najokazalszą palmę, a czas umilą występy grup folklorystycznych.

4 kwietnia o 13:00 zaplanowano tradycyjne święcenie wielkanocnych koszyczków.

6 kwietnia o 14:00 publiczność zobaczy ludowy obrzęd „Siudej Baby”, gwarantujący mnóstwo śmiechu.

Warto dodać, że na rynku pojawią się również przedstawiciele fundacji charytatywnych. Pieniądze zebrane ze sprzedaży ich rękodzieła wesprą szlachetne cele, dlatego władze miasta zachęcają do robienia zakupów właśnie u nich. Krakowski kiermasz przedświąteczny to znakomita okazja, by połączyć pielęgnowanie tradycji ze wspaniałą rodzinną rozrywką w historycznym centrum miasta.

