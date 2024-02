Kobieta nie żyje, 24-letnia wnuczka zatrzymana! W zgłoszeniu mowa o zabójstwie

i Autor: KristopherK/cc0/Pixabay.com Czy mieszkanka gminy Biecz pod Gorlicami została zabita? Tak wynika ze zgłoszenia, które wpłynęło do tamtejszej policji w sobotę, 17 lutego. Mundurowi zatrzymali wnuczkę kobiety, zdj. ilustracyjne

Czy mieszkanka gminy Biecz pod Gorlicami została zabita? Tak wynika ze zgłoszenia, które wpłynęło do tamtejszej policji w sobotę, 17 lutego, ok. godz. 7, z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Policja znalazła na miejscu ciało 94-letniej kobiety, a do tego zatrzymała jej 24-letnią wnuczkę, która być może ma związek ze sprawą. Na miejscu pracuje prokurator.