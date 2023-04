To nie żart! Dorosły mężczyzna kradł klocki dla dzieci. Przyłapali go na gorącym uczynku

Kwalifikacja wojskowa 2023. Kto dostanie wezwanie na komisję wojskową?

W poniedziałek, 17 kwietnia rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2023, która potrwa przez około trzy miesiące. W tym czasie przed komisjami wojskowymi stawi się około 230 tysięcy osób. Nie chodzi wyłącznie o mężczyzn, kobiety również mogą otrzymać wezwanie do stawiennictwa! Trzeba przy tym podkreślić, że stawiennictwo przed komisją jest obowiązkowe, a wezwania nie może zlekceważyć bez ważnego powodu. Podstawową kategorią osób wzywanych do kwalifikacji są mężczyźni urodzeni w 2004 roku. Jest to tzw. rocznik podstawowy. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej, w tym roku kwalifikacja wojskowa dotyczy również:

mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

osób, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (otrzymały kategorię "B"),

kobiet urodzonych w latach 1999-2004, posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej,

kobiet, które w 2023 roku kończą naukę w uczelniach lub szkołach na kierunkach medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych,

ochotników, którzy ukończyli 18 lat.

Co zabrać ze sobą na kwalifikację wojskową?

Procedura związana z kwalifikacją wojskową nie jest przesadnie skomplikowana. Ogranicza się do kilku punktów: sprawdzenia tożsamości, badań psychologicznych i lekarskich, przyznania kategorii zdolności do służby wojskowej, wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form służby wojskowej, przekazania informacji o możliwości wstąpienia do wojska, wprowadzenia danych osobowych do ewidencji wojskowej oraz nadania stopnia szeregowego i przeniesienia do pasywnej rezerwy. Każda osoba stająca przed komisją wojskową powinna mieć przy sobie:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia (świadectwa, dyplomy, prawo jazdy),

posiadaną dokumentację medyczną.

Kwalifikacja wojskowa: kategorie

Podczas kwalifikacji wojskowej przed komisją można otrzymać jedną ze wskazanych kategorii. Co oznaczają poszczególne kategorie kwalifikacji wojskowej? Wyjaśniamy poniżej:

kategoria A - zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej.

- zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej. kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju.

- czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju. kategoria D - niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

- niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej. kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

i Autor: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacyjne Najważniejsze informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej 2023.

Sonda Służba wojskowa powinna być obowiązkowa? ZDECYDOWANIE TAK! NIE, NIE POWINNA WSZYSTKO MI JEDNO!