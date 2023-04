Badanie męskości, zaglądanie w miejsca intymne. Ujawniamy prawdę o komisji wojskowej

Oto najdłuższa nazwa miejscowości w Polsce. Ma 38 liter i 43 znaki. Aż ciężko to zapisać, a co dopiero wymówić!

Komisja wojskowa i kwalifikacja wojskowa 2023

Komisja wojskowa wzywa na kwalifikację wojskową 2023. - Udział w kwalifikacji wojskowej to obowiązek obywatelski, określony Konstytucją RP - przypomina Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Celem kwalifikacji wojskowej 2023 jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej. Jak przebiega badanie na komisji wojskowej? Ujawniamy, na co trzeba się przygotować.

Komisja wojskowa: badanie jąder na kwalifikacji wojskowej

Na badanie kwalifikacji wojskowej składają się podstawowe badania. Nie odbywają się one nago, kandydat zostaje poproszony o rozebranie się do bielizny. Komisja wojskowa sprawdza ciśnienie krwi, wagę oraz wzrost. Standardowo odbywa się również badanie wzroku i słuchu. W ramach kwalifikacji wojskowej lekarze badają także drożność nosa, sylwetkę pod kątem wad postawy oraz stopy w celu diagnostyki płaskostopia. Od 2023 roku w ramach komisji wojskowej pojawią się także obowiązkowe badania psychologiczne. W przypadku innych chorób i dolegliwości, kandydat powinien przedstawić odpowiednie dokumenty i zaświadczenia lekarskie. Często pojawia się pytanie w kontekście komisji wojskowej o badanie jąder podczas kwalifikacji wojskowej. Uspokajamy: nie jest to standardowe badanie, które obejmuje wszystkich mężczyzn.

Czy na komisji wojskowej trzeba ściągnąć majtki?

Mężczyźni oczekujący na nadanie kwalifikacji zastanawiają się też często, czy na komisji wojskowej trzeba ściągnąć majtki. W internecie krąży bowiem wiele historii o tym, że lekarze każą się rozbierać od naga i zaglądają w odbyt. Większość z nich to jednak tylko legendy. W większości przypadków lekarz zapyta o ogólny stan zdrowia, z uwzględnieniem miejsc intymnych. Jeśli mężczyzna podczas komisji wojskowej nie będzie zgłaszał żadnych dodatkowych dolegliwości, przeprowadzenie badania prostaty, odbytu, czy jąder, a co za tym idzie ściąganie majtek, nie będzie konieczne.

Kwalifikacja wojskowa: kategorie

Podczas kwalifikacji wojskowej przed komisją można otrzymać jedną ze wskazanych kategorii. Co oznaczają poszczególne kategorie kwalifikacji wojskowej? Wyjaśniamy poniżej: