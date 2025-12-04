Wybuch telefonu w internacie! Osiem osób w szpitalu. Dramat w Ropczycach

W internacie w Ropczycach doszło do wybuchu telefonu, co spowodowało interwencję służb ratunkowych.

Osiem osób, w tym jedna z lekkimi oparzeniami, trafiło do szpitala po zdarzeniu.

Większość ewakuowanych to osoby, które ucierpiały wskutek zadymienia.

Dowiedz się więcej o przyczynach i skutkach tego niebezpiecznego incydentu.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w internacie w Ropczycach w nocy ze środy na czwartek (3/4 grudnia 2025) , gdzie miało dojść do wybuchu telefonu komórkowego. Osiem osób trafiło do szpitala.

Wybuch telefonu. Osiem osób w szpitalu

Jak przekazał Polskiemu Radiu Rzeszów dyżurny Stanowiska Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: "Osiem małoletnich poszkodowanych trafiło do szpitala, w tym jedna osoba z lekkimi oparzeniami".

Na miejscu interweniowały służby. Jak podaje TVP Rzeszów, w związku z dużym zadymieniem, 41 osób zostało ewakuowanych z budynku internatu.