Wybuch telefonu w internacie! Osiem osób w szpitalu. Dramat w Ropczycach

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-12-04 7:41

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek (3/4 grudnia 2025) w internacie w Ropczycach na Podkarpaciu. Z informacji Polskiego Radia Rzeszów wynika, że około 40 minut po północy wybuchł jeden z telefonów komórkowych.

Lekarze z Zielonej Góry uratowali 9-latka po rzadkim udarze mózgu. Zaryzykowaliśmy, ale się udało!

i

Autor: Foremniakowski Tylna część białej karetki pogotowia z napisem "AMBULANS" w kolorze czerwonym i niebieskim sygnałem świetlnym na dachu. Na szybie widać naklejki Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zdjęcie ilustruje temat ratowania życia, o którym przeczytasz na Poradnik Zdrowie.
  • W internacie w Ropczycach doszło do wybuchu telefonu, co spowodowało interwencję służb ratunkowych.
  • Osiem osób, w tym jedna z lekkimi oparzeniami, trafiło do szpitala po zdarzeniu.
  • Większość ewakuowanych to osoby, które ucierpiały wskutek zadymienia.
  • Dowiedz się więcej o przyczynach i skutkach tego niebezpiecznego incydentu.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w internacie w Ropczycach w nocy ze środy na czwartek (3/4 grudnia 2025) , gdzie miało dojść do wybuchu telefonu komórkowego. Osiem osób trafiło do szpitala.

Wybuch telefonu. Osiem osób w szpitalu

Jak przekazał Polskiemu Radiu Rzeszów dyżurny Stanowiska Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: "Osiem małoletnich poszkodowanych trafiło do szpitala, w tym jedna osoba z lekkimi oparzeniami".

Na miejscu interweniowały służby. Jak podaje TVP Rzeszów, w związku z dużym zadymieniem, 41 osób zostało ewakuowanych z budynku internatu.

Polecany artykuł:

Mariusz i Krzysztof zginęli w katastrofie śmigłowca. Przekazano szczegóły ostat…
Drożyzna na bożonarodzeniowym jarmarku w Krakowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TELEFON
ROPCZYCE