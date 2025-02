Prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński podczas poniedziałkowej (10 lutego) konferencji prasowej przedstawił plany inwestycyjne. W minionym roku z krakowskiego lotniska skorzystało ponad 11 milionów pasażerów. To rekordowe osiągnięcie, ale w tym roku ma paść kolejny rekord wynoszący nawet ponad 12 milionów pasażerów. Prognozy zarządu Kraków Airport zakładają wzrost ruchu pasażerskiego w kolejnych latach. W roku 2031 ma zostać osiągnięty poziom 16 mln obsłużonych pasażerów, a w 2045 – 25 mln osób w ciągu roku. Rozwój wymaga rozbudowy obiektu. Zarząd lotniska chce wybudować nową drogę startową.

Według prezesa kolejnym wyzwaniem będzie dostosowanie terminala pasażerskiego do wzrostu ruchu. Nowe plany zakładają zwiększenie przepustowości lotniska do 19 milionów pasażerów. Zgodnie z zapowiedziami zarządu sama rozbudowa terminala będzie wykonywana modułowo, tak aby każdy kolejny element zwiększał przepustowość krakowskiego lotniska. Najpierw obiekt zostanie rozbudowany od strony zachodniej – do 2029 roku, a po ukończeniu tego modułu, od strony wschodniej – do 2031 roku - opisuje PAP.

Zniknie problem z mgłą?

W kwietniu tego roku ma zapaść także decyzja w sprawie budowy systemu ILS trzeciej generacji na obecnej drodze startowej. Trwają analizy dotyczące możliwości technicznych i zasadności takiego przedsięwzięcia. Nowszy system mógłby pomóc w ograniczeniu problemów z mgłą, która notorycznie paraliżuje pracę portu lotniczego.

