Media społecznościowe obiegło nagranie, wykonane na jednym z krakowskich osiedli. Widać na nim, jak młoda kobieta w "stroju Ewy" pozuje najpierw na trawie, a później przy paczkomacie. Modelka nic sobie nie robiła z przechodniów, przejeżdżających samochodów, a nawet ludzi podziwiających jej wyczyny z okien pobliskiego biurowca. Jej niezwykłej pewności siebie i ciekawych poz pod maszyną nie zaburzył nawet kurier, który w pewnym momencie podszedł odebrać paczki.

Do tej niecodziennej sytuacji doszło przy ruchliwej ulicy, przy przystanku linii tramwajowej w Borku Fałęckim. Osoby wysiadające właśnie z tramwaju mogli podziwiać całe zajście. Jak wskazuje "Gazeta Krakowska" sytuacja miała miejsce tuż pod oknami placówki ZUS, a osoby w nim zatrudnione przyglądały się całe akcji z okien. To jednak nie speszyło modelki, która prężyła się do obiektywu.

InPost reaguje na nagą sesję zdjęciową przy paczkomacie

Sprawa z nagą modelką pozującą przy paczkomacie dotarła do samego InPostu. Firma w typowy dla siebie sposób skomentowała całe zdarzenie, apelując przy okazji do swoich użytkowników.

— Zostańmy przy chodzeniu po paczkę chociaż w piżamie — przekazał na Twitterze InPost.

Zostańmy przy chodzeniu po paczkę chociaż w piżamie 😳— Paczkomat, Kurier (@InPostPL) March 5, 2024

