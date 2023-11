Kurator Barbara Nowak snuje refleksje o kobietach. Odpowiedzieli jej Marek Belka i Marianna Schreiber

- Pani Barbaro, poprawność polityczna nie ma z tym nic wspólnego, jest to bowiem naturalny skutek procesu zwanego emancypacją. Jako kobieta, która jest matką i żoną (dla mnie rodzina to najwyższa wartość), uważam, że to zawsze jest kwestią indywidualnych wyborów każdej z nas. Tak samo uważam, że kwestia szczęścia i tego co komu je daje, jest całkowicie kwestią indywidualną. Oczywiście, można nad tym boleć i „rozdzierać szaty” nad zepsuciem moralnym, ale według mnie w coraz bardziej zindywidualizowanym i zatomizowanym społeczeństwie, jest to coś naturalnego. Oczywiście są granice wyzwolenia, które lewicowe środowiska permanentnie przekraczają i powodują, że wiele kobiet zatraca się w doczesnych przyjemnościach nie patrząc na takie wartości jak macierzyństwo, rodzina - napisała Marianna Schreiber, co również nie spotkało się z poklaskiem komentujących.