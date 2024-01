Ewakuacja szkoły w Zakopanem. Nauczyciele wyczuli drażniącą substancję. To nie gaz ziemny

Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Zakopanem otrzymała 4,2 mln zł za dwie zalesione działki o łącznej powierzchni 10,1543 ha. Cena za metr kwadratowy wyniosła więc 41,36 zł. Nabywcą są Lasy Państwowe. Instytucja skorzystała z prawa pierwokupu wynikającego z ustawy o lasach. W innym przypadku nieruchomość zostałaby kupiona przez trzy osoby fizyczne.

Lasy Państwowe tłumaczą zakup dogodnym położeniem nieruchomości, która znajduje się u wylotu doliny Strążyskiej i zapewnia bezpośredni widok na Giewont. Nieruchomość jest zalesiona świerkami i jodłami w wieku 60-70 lat oraz pojedynczymi 100-letnimi jodłami.

Poniżej pełna komunikatu Nadleśnictwa Nowy Targ w opisywanej sprawie.

Komunikat Nadleśnictwa Nowy Targ w sprawie zakupu lasu od parafii w Zakopanem

- Zgodnie z Art. 37b. 1. Ustawy z dnia z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1356) o treści zawartej umowy sprzedaży przedmiotowego gruntu pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Najświętszej Rodziny w Zakopanem a trzema osobami fizycznymi notariusz zawiadomił Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ - właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu.

Nadleśnictwo Nowy Targ wykonało prawo pierwokupu nieruchomości gruntowej w trybie art. 37a ustawy o lasach położonej w Zakopanem, obręby ewidencyjne 157 i 158, stanowiących działki ewidencyjne 92 i 20 objętej księgą wieczystą nr NS1Z/00044427/7 o łącznej powierzchni: 10,1543 ha za cenę 4 200 000,00 zł (41,36 zł za m2).

Analizując możliwości zakupu przedmiotowego lasu Nadleśnictwo nabyło od Starosty Tatrzańskiego „Rejestr Cen Nieruchomości_Zakopane”, z którego dla 15 transakcji sprzedaży gruntów leśnych niezabudowanych w Zakopanem z lat 2021-2022 zawartych w rejestrze, wynikała średnia cena transakcyjna nieruchomości leśnej niezabudowanej w wysokości 80,27 zł za m2.

Przed wykonaniem prawa pierwokupu Nadleśnictwo zleciło rzeczoznawcy majątkowemu opracowanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny wartości rynkowej prawa własności do tej nieruchomości. Wyceną z dnia 24.08.2023 biegły ustalił wartość rynkową nieruchomości na kwotę 4 215 000 zł.

Nieruchomość tworzy zwarty kompleks leśny o dobrym stanie sanitarnym z drzewostanem świerkowo-jodłowym w wieku około 60-70 lat, z pojedynczymi jodłami w wieku ok. 100 lat. Północno-wschodnia część działki wylesiona jest na powierzchni około 1,5 ha po wiatrowałach. Aktualnie pojawia się odnowienie naturalne świerka. Według ewidencji prowadzonej przez Nadleśnictwo Nowy Targ na działce ewidencyjnej nr 20, obr. 158, rozmiar pozyskania wyniósł w ostatnim czasie 47,82 m3. Surowiec pozyskano i zalegalizowano w 2021 i 2022 roku. Nie stwierdzono innych zabiegów hodowlanych i pielęgnacyjnych.

Nieruchomość położona jest wśród gęstej zabudowy, z bezpośrednim widokiem na Giewont, a przez część południowo-wschodnią przebiega droga gruntowa utwardzona, prowadząca do dwóch budynków mieszkalnych, która zapewnia również szlak drożny do nieruchomości. Biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania, gdzie nieruchomości są bardzo rozdrobnione, opisywana nieruchomość tworzy wyjątkowy kompleks leśny o bardzo dużej powierzchni. W powiecie tatrzańskim nie ma działek leśnych o podobnej wielkości należących do osób prywatnych.

Las położony jest u wylotu doliny Strążyskiej - części Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z nieruchomości rozpościera się piękny widok na Tatry. Cały kompleks położony jest w granicach otuliny Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nadleśnictwo konsultowało zakup tej nieruchomości z TPN, który nie był w stanie jej nabyć ze względu na uprzednie nabycie gruntów w granicach TPN za znaczne środki finansowe z NFOŚiGW.

Zakup nieruchomości ma ogromne znaczenie dla zachowania jej charakteru ochronnego i podtrzymania pełnionej funkcji. Zachowany las wpływa na bioróżnorodność obszaru, stanowi otwarte schronienie dla zwierząt, które coraz częściej schodzą do miasta, a gęsta zabudowa, ogrodzenia i inne naniesienia, zamykają istniejące naturalne szlaki migracyjne. Bliskość Tatrzańskiego Parku Narodowego będzie także służyć pogłębianiu współpracy na polu edukacji przyrodniczo-leśnej, co przyczyni się do rozwoju wiedzy na temat lasu i Lasów Państwowych. Przedmiotowy las zachowuje swój pierwotny charakter mimo gęstej zabudowy w sąsiedztwie i nie wykazuje znacznych wpływów antropogenicznych.

Faktem bezspornym w tym rejonie, jest wzmożona tendencja do zabudowywania wszelkich możliwych gruntów, w tym również gruntów leśnych i wyłączania ich z produkcji leśnej. Nabycie wskazanej nieruchomości gwarantuje zachowanie na niej lasu i powiększenie powierzchni leśnej dla przyszłych pokoleń.

Jednym z podstawowych zadań PGL Lasy Państwowe jest udostępnianie lasów całemu społeczeństwu. Opieka państwa nad posiadanymi w zasobie lasami zapewnia fundamentalną korzyść – swobodny dostęp wszystkich obywateli do lasów, co w przedmiotowym, turystycznym i silnie zabudowanym terenie, ma ogromne znaczenie.

Jednocześnie zgodnie z Art. 7. 1. ustawy o lasach trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się z uwzględnieniem w szczególności następujących celów:

zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;

ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:zachowanie różnorodności przyrodniczej,

zachowanie leśnych zasobów genetycznych,

walory krajobrazowe,

potrzeby nauki;

ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym;

ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych;

produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Przy analizie możliwości zakupu omawianego lasu Nadleśnictwo kierowało się spełnianiem powyższych celów ustawowych, co spotkało się z aprobatą i zgodą na zakup Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Warto dodać, że jak pisał Adam Loret, pierwszy dyrektor Lasów Państwowych, wielki autorytet leśników: „Znaczenie gospodarstwa leśnego nie ogranicza się jedynie do strony ekonomicznej w życiu narodu. Las posiada jeszcze wiele niezastąpionych dla kraju właściwości, że wymienimy tylko wpływ jego na klimat, wilgotność i ochronę gleby, zdrowotność itd. Tylko państwo, jako właściciel, jest w stanie przez racjonalne gospodarowanie lasami uwydatnić wszystkie ekonomiczne, przyrodnicze i kulturalne korzyści, płynące z nich dla kraju.”

W dniu 12.09.2023 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyraził zgodę na nabycie powyższej nieruchomości na cele prowadzenia gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Nowy Targ ze środków związanych z funduszem leśnym.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 1656/2023 Notariusz Magdaleny Mądry Pawlikowskiej w Zakopanem z dnia 13 września 2023 sfinalizowało wykonanie prawa pierwokupu tej nieruchomości.

Nadleśnictwo Nowy Targ w dniu 03.10.2023 r. dokonało przelewu 4 200 000 zł na konto bankowe sprzedającego ze środków własnych.

Wpis do księgi wieczystej nieruchomości został dokonany w dniu 13.10.2023 r.

W dniu 28.11.2023 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zawiadomił Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ o zmianie wskazanej wyżej zgody, w zakresie dotyczącym źródła finansowania nabycia przedmiotowej nieruchomości w ramach prawa pierwokupu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ, ze środków związanych z funduszem leśnym (rezerwa finansowa), na środki własne.

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada Planu Urządzenia Lasu ani Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, które są podstawą prowadzenia gospodarki leśnej, a tym samym nie są planowane cięcia drzewostanu. Dla całej nieruchomości został wykonany opis taksacyjny i utworzone na niej zostały trzy wydzielenia leśne 122-g-00, 122-h-00, 122-i-00. Nieruchomość została już rozgraniczona geodezyjnie z sąsiednimi nieruchomościami.

