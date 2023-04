Wyszła z niemowlęciem na rękach, odnalazła się bez Wiktorka. Szukają go od 2 lat. Tajemnicza sprawa

Lektury obowiązkowe matura 2023

Matura 2023 to prawdziwa rewolucja! W maju uczniowie zmierzą się z egzaminem dojrzałości przygotowanym przez CKE na nowych zasadach. W związku z nową formułą matury 2023 wprowadzane są kolejne zmiany na liście lektur obowiązkowych. Od tegorocznych maturzystów wymaga jest znajomość ponad 20 lektur obowiązkowych, podczas gdy rok temu lektur z gwiazdką było zaledwie osiem! Uczniowie mogą czuć się skołowani wprowadzanymi zmianami, dlatego zebraliśmy istotne informacje o lekturach obowiązkowych na maturze 2023 z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Oto nowa lista lektur obowiązkowych (z gwiazdką) na maturę 2023 z polskiego. Te książki trzeba znać w całości:

Jan Parandowski - Mitologia, część I Grecja;

Sofokles – „Antygona"

Jan Kochanowski – „Odprawa posłów greckich"

William Szekspir – „Makbet"

Molier – „Skąpiec"

Adam Mickiewicz – „Konrad Wallenrod"

Adam Mickiewicz – „Dziady cz. III"

Juliusz Słowacki – „Kordian"

Bolesław Prus – „Lalka"

Eliza Orzeszkowa – „Gloria victis"

Henryk Sienkiewicz – „Potop"

Fiodor Dostojewski – „Zbrodnia i kara"

Stanisław Wyspiański – „Wesele"

Stefan Żeromski – „Przedwiośnie"

Tadeusz Borowski - opowiadania: „Proszę państwa do gazu", „Ludzie, którzy szli"

Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat"

Hanna Krall – „Zdążyć przed Panem Bogiem"

Albert Camus „Dżuma"

George Orwell – „Rok 1984"

Sławomir Mrożek – „Tango"

Marek Nowakowski – „Raport o stanie wojennym" (wybrane opowiadanie)

Marek Nowakowski – „Górą Edek" (z tomu Prawo prerii)

Jacek Dukaj – „Katedra" (z tomu W kraju niewiernych)

Andrzej Stasiuk – „Miejsce" (z tomu Opowieści galicyjskie)

Olga Tokarczuk – „Profesor Andrews w Warszawie" (z tomu Gra na wielu bębenkach).

Ta długa lista lektur, która liczy ponad 20 pozycji, to jednak nie koniec! Maturzyści powinni znać także inne lektury we fragmentach. To oznacza kolejną, długą listę lektur takich jak:

Biblia - fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana

Homer – „Iliada"

„Lament świętokrzyski"

„Legenda o św. Aleksym"

„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią"

„Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" (fragmenty)

„Pieśń o Rolandzie"

Gall Anonim – „Kronika polska"

Dante Alighieri – „Boska Komedia"

Piotr Skarga – „Kazania sejmowe"

Jan Chryzostom Pasek – „Pamiętniki"

wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego oraz Agnieszki Osieckiej - powojenna piosenka literacka.

Matura 2023: język polski

Matura 2023 rozpocznie się 4 maja egzaminem z języka polskiego przygotowana przez CKE. W nowej formule maturalnej uczniowie po raz pierwszy zmierzą się z pewnymi typami zadań w arkuszu CKE. Nowością będzie krótka forma pisemna - notatka syntetyzująca, a także tekst historycznoliteracki. Maturzystów powinien ucieszyć jednak fakt, że na rozwiązanie zadań z arkusza z języka polskiego będą mieli w tym roku więcej czasu. Matura 2023 z polskiego na poziomie podstawowym potrwa bowiem aż 240 minut.