W Wieliczce (woj. małopolskie) listonoszka zgubiła saszetkę z pieniędzmi przeznaczonymi na wypłaty emerytur. Było to 24 tysiące złotych. Na szczęście kobiety i emerytów, policjanci bardzo szybko odnaleźli zgubę. Miał ją 52-letni mężczyzna, który przywłaszczył pieniądze. Za to przestępstwo grozi mu kara do roku pozbawienia wolności.