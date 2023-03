Pijana matka ryzykowała życiem 7-letniego dziecka. Wpadła, bo... nie umiała parkować

Zabytkowe scanie trafiły do Krakowa. Jedna z nich zostanie na stałe! To prezent do Szwedów

Pijana matka zawiozła do szkoły 7-letnie dziecko. Wpadła, bo zablokowała wyjazd z parkingu

Interwencja mieszkańca gminy Oświęcim pozwoliła na zatrzymanie 38-letniej kobiety, która przez własną nieodpowiedzialność stwarzała zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Małopolanka wsiadła za kółko mając w organizmie 2 promile alkoholu, a co jeszcze bardziej bulwersujące, w takim stanie chciała zawieźć do szkoły swoje 7-letnie dziecko. Kobieta zwróciła na siebie uwagę ekscentrycznym zachowaniem. Pojazd zaparkowała bowiem... w bramie, tym samym blokując wyjazd z parkingu.

Za kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz grzywna nawet do 60 tysięcy złotych. Ponadto wobec 38-latki wszczęto postępowanie w związku z podejrzeniem, że kobieta kierując samochodem w stanie nietrzeźwości naraziła na niebezpieczeństwo małoletnie dziecko nad którym miała obowiązek opieki. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

