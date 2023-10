Maja wsiadła do pociągu i przepadła jak kamień w wodę. Ma tylko 15 lat

Kraków. Zaginęła 15-letnia Maja. Wsiadła do pociągu i przepadła jak kamień w wodę

Maja Krynicka zaginęła w czwartek, 26 października. Tego dnia 15-letnia podopieczna Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” przy ul. Parkowej w Krakowie miała iść do szkoły. Nigdy tam jednak nie dotarła. Wiadomo, że wsiadła do pociągu i wyjechała w kierunku Warszawy. Dziewczyna do chwili obecnej nie powróciła do placówki, nie nawiązała też kontaktu z opiekunami i rodziną. Policja opublikowała w Internecie wizerunek oraz rysopis zaginionej. Mundurowi proszą o pomoc w odnalezieniu Mai.

Rysopis zaginionej

wzrost ok 165 cm,

szczupła budowa ciała,

oczy niebieskie

włosy długie, koloru jasno-blond.

W dniu zaginięcia 15-latka ubrana była w czarną, krótką sukienkę, czarne wzorzyste rajstopy, krótki beżowy płaszcz i wysokie buty z futrzaną cholewką. Posiadała też czarną torebkę na ramię. Maja wsiadła do pociągu i przepadła jak kamień w wodę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginionej są proszone o kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-916 lub pod numer alarmowym 112.

i Autor: Małopolska Policja Maja Krynicka w Krakowie wsiadła do pociągu i wyjechała w kierunku Warszawy.

Matka z dwuletnim dzieckiem potrącona na pasach. Dramat w Wieliczce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.