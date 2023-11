Maks i Bartek na podium Mistrzostw Polski w IT. To uczniowie ZSE w Krakowie

Uczniowie z Krakowa na podium Mistrzostw Polski IT. Maks i Bartek wywalczyli 3 miejsce

Uczniowie z Krakowa stanęli na podium Mistrzostw Polski w IT! Maksymilian Kapela oraz Bartosz Koza chodzą do klasy 2C w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 i już teraz mogą uchodzić za przyszłość game developmentu, czyli dziedziny IT zajmującej się tworzeniem gier komputerowych. Właśnie w tej konkurencji nastolatkowie zajęli trzecie miejsce podczas zawodów rozgrywanych w Poznaniu. Sukces przyniosło im stworzenie gry komputerowej z wykorzystaniem silnika Unreal Engine, języka C++ i blueprintów.

Wielki sukces Zespołu Szkół Elektrycznych. Osiągnięcia również w AI i programowaniu

Dwie pozostałe drużyny z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 również mogą zaliczyć swoje występy do udanych. Maja Cygan i Julia Kudłacz z klasy 4D w dywizji AI (projekty związane ze sztuczną inteligencją), gdzie rywalizacja wymagała wysokich zdolności analitycznych, uplasowały się w najlepszej dziesiątce w Polsce. Jan Rzepisko i Krzysztof Moch z klasy 3C, którzy startowali w dywizji programowanie (tu trzeba doskonale znać język Python), również w finale zyskali podziw i uznanie specjalistów.

Sonda Jak oceniasz poziom edukacji w polskich szkołach? jest bardzo dobry, o czym świadczy wysoki odsetek osób, które idą później na studia Jest trochę rzeczy do poprawy, chociaż może nie w samej edukacji, a dyscyplinie w szkołach Poziom jest bardzo zróżnicowany, wię trudno generalizować