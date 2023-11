Studenci weszli do lasu i rozpłynęli się w powietrzu. Po kilku miesiącach stało się coś niesamowitego

Kraków. Student malarstwa już nie mieszka w aucie. Patryk wynajął swój pokój

Ta historia poruszyła ludzi w całej Polsce. 20-letni student malarstwa musiał mieszkać w aucie zaparkowanym na krakowskim parkingu, ponieważ nie stać go było na wynajęcie mieszkania. Bardzo skromnymi środkami, które posiadał, musiał gospodarować oszczędnie, dlatego żył za 15 złotych dziennie. Sprawą zajęła się "Uwaga! TVN". W sobotę, 11 listopada program udostępnił na Facebooku krótkie nagranie, z którego dowiadujemy się, że Patryk ma już własne lokum. Historia doczekała się więc pozytywnego zakończenia. Student już nie mieszka w samochodzie, lecz wynajmuje swój wymarzony pokój. Patryk we wzruszających słowach podziękował widzom za zainteresowanie jego losem.

- Wynajmuję już swoje własne cztery ściany. Mam już swój własny kąt do tworzenia, do nauki, do spania. Chciałem bardzo podziękować widzom "Uwagi" za tak liczny i pozytywny odbiór, czego szczerze mówiąc się nie spodziewałem. (...) Wszystko jest już na dobrych torach i zaczyna się układać - powiedział Patryk na nagraniu umieszczonym na profilu FB "Uwagi! TVN".