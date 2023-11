i Autor: hamedmehrnik/cc0/pixabay zdjęcie ilustracyjne

Żyje za 15 zł dziennie

Student mieszka w samochodzie na parkingu w Krakowie. Nie stać go na mieszkanie

Patryk ma 20 lat i studiuje malarstwo na UP w Krakowie. Jego życie mocno się jednak różni od innych studentów, ponieważ Patryk mieszka w samochodzie. To nie jest jego wybór, lecz przymus spowodowany brakiem pieniędzy na wynajem mieszkania. Dzienny limit wydatków 20-latka to 15 złotych. - Na uczelni nikt nie wie, że mieszkam w samochodzie. Bałem się krytyki - przyznaje Patryk w rozmowie z "Uwagą! TVN".