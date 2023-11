Za zarzucone czyny grozi nastolatkowi do trzech lat więzienia. Orzeczono wobec niego dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary - przekazała PAP rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. O brutalnym pobiciu i poniżeniu chłopca, do którego doszło 19 października na terenie podkrakowskiej gminy Michałowice, stało się głośno w ostatnich dniach, kiedy w sieci pojawiło się nagranie przedstawiające to zajście. Policjanci szybko dotarli do ofiary i jego rodziców, a po złożeniu przez nich zawiadomienia zatrzymali napastnika.

