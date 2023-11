17-latek znęcał się nad dzieckiem. Bulwersujące nagranie. "Klękaj na kolana i całuj buty"

Michałowice. 17-latek znęcał się nad chłopcem. Nagranie trafiło do sieci

W mediach społecznościowych pojawiło się bulwersujące nagranie, na którym widać, jak 17-latek z Michałowic pod Krakowem znęca się i bije młodszego chłopca. Poszkodowane dziecko prosi agresora, aby przestał go bić. Nastolatek jednak nie przestaje. Bije i kopie pokrzywdzonego po twarzy. Co więcej, rozkazuje, żeby klękał i całował jego buty. Film nagrywa inna osoba, która nie reaguje na to, co się dzieje. Internauci są oburzeni zachowaniem agresora. Zdarzenie ma miejsce w parku, niedaleko placu zabaw. Pobicie miało mieć miejsce kilka dni temu. Poniżej nagranie ze zdarzenia. Uwaga, film jest brutalny.

W Michałowicach koło Krakowa, 17-latek pobił 7-letniego chłopca. Agresor kopał go i kazał mu całować swoje buty. pic.twitter.com/In07sVjBBC— 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) November 10, 2023

Początkowe informacje sugerowały, że 17-latek znęca się nad 7-latkiem. "Dziennik Polski" zapytał o tę sprawę krakowską policję. Okazuje się, że 17-latek z Michałowicz zaatakował chłopca w wieku 12 lat. Kom. Justyna Fil z krakowskiej policji poinformowała, że mundurowi pracują nad tą sprawą, ale nie udzielane są szczegółowe informacje.