Szokujący atak maczetą w Krakowie! Opis obrażeń Grzegorza K. mrozi krew w żyłach

Bestialski atak maczetą w Krakowie. Porażający opis obrażeń poszkodowanego

Prokuratura nie ma wątpliwości, że to było usiłowanie zabójstwa. 26 października w Krakowie Paweł P. zaatakował maczetą Grzegorza K., powodując u niego rozległe obrażenia. Poszkodowany był wielokrotnie uderzany niebezpiecznym narzędziem, a oprawca nie miał oporów, żeby zadać mu ciosy maczetą w głowę. Opis obrażeń poszkodowanego wręcz mrozi krew w żyłach. Co jeszcze bardziej bulwersujące, podejrzany miał już na sumieniu podobny atak, za który został skazany na karę pozbawienia wolności. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Pawła P. na okres sześciu miesięcy. Dalsza część tekstu pod materiałem wideo.

- Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód nadzoruje śledztwo przeciwko Pawłowi P., podejrzanemu o to, że w dniu 26 października 2023 r. w Krakowie w zamiarze popełnienia zabójstwa Grzegorza K. bezpośrednio zmierzał do jego dokonania poprzez wielokrotne uderzanie wymienionego maczetą w głowę i ręce, powodując u niego obrażenia w postaci przecięcia tętnicy z obfitym krwawieniem, siedmiu ran ciętych twarzoczaszki, pęknięcia pokrywy czaszki, oderwania fragmentu ciemieniowego czaszki, licznych ran kłutych przedramienia lewego, ran lewej ręki, wycięcia skóry na kciuki ręki prawej, przy czym zamierzonego zabójstwa nie osiągnął. Jednocześnie zaś groził pokrzywdzonemu pozbawieniem go życia, które to groźby wzbudziły w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę ich spełnienia. Czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 10 lat do 30 lat bądź kara dożywotniego pozbawienia wolności - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

