Mężczyźni zostawili w górach swoje partnerki, bo za wolno szły. TOPR ruszył na ratunek. Dramat w Tatrach

Ratownicy TOPR uratowali dwie turystki, które zaginęły w rejonie przełęczy Krzyżne w Tatrach Wysokich. - Wczoraj późnym wieczorem do centrali TOPR zadzwonił turysta ze schroniska w Pięciu Stawach Polskich z informacją, że w trakcie wycieczki [...] wraz z kolegą zostawili w górach dwie partnerki, które z racji prawdopodobnie słabszej kondycji pokonywały wybraną trasę dużo wolniej niż mężczyźni - informuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Mężczyźni stracili kontakt z kobietami, nie dali rady się do nich dodzwonić. Sytuacja była dramatyczna, bo zaginione turystki nie miały sprzętu zimowego oraz żadnego dodatkowego źródła światła. Na ratunek kobietom ruszyły trzy grupy ratowników. - Dopiero ok. 3 nad ranem ratownicy natrafili na turystki w Pańszczyckiej Kolebie pod przełęczą Krzyżne - relacjonują ratownicy. Kobiety zostało przetransportowane do Zakopanego. TOPR po raz kolejny apeluje do turystów o rozsądek i właściwe dobieranie celów wycieczek do panujących warunków oraz możliwości uczestników wycieczki.

