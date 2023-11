Makabryczne odkrycie! Znaleźli truchła psów i szczęki nieustalonego zwierzęcia

We wsi Hucisko (powiat suski) znaleziono truchła czterech psów oraz szczęki nieustalonego zwierzęcia. Szczątki znajdowały się w zamrażarce oraz na łące przylegającej do posesji kontrolowanej pod kątem znęcania się nad zwierzętami. Niestety kontrola wypadła fatalnie. Prokuratura prowadzi w tej sprawie dochodzenie podejrzewając, że ofiarą dręczenia padło kilkadziesiąt żywych istot, w tym: psy, konie, kozy, cielaki oraz świnki getyńskie. Zwierzęta miały być utrzymywane w złych warunkach lokalowych, brakowało im jedzenia i wody, a ich rany nie były leczone.

- Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej prowadzi dochodzenie z zawiadomienia prezesa zarządu Stowarzyszenia FRIKAJ.pl w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 28 października 2023 roku w Hucisku znęcania się nad zwierzętami w postaci 54 psów, 9 koni, 1 kucyka, 3 cielaków, 6 kóz oraz 8 świnek getyńskich poprzez ich niedokarmianie i niepojenie w dostateczny sposób oraz utrzymywanie w złych warunkach lokalowych i z ranami na ciele bez ich zaopatrzenia, tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. W toku postępowania dokonano oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczenia czterech trucheł psów oraz szczęki nieustalonego zwierzęcia, powołano Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krakowie celem wydania opinii w przedmiocie ustalenia przyczyny śmierci czterech trucheł psów oraz określenia gatunku i rasy zwierzęcia, do którego należała przekazana do badań szczęka. Stwierdzono, że psy były niedożywione i złaknione wody, miały poranione nosy i zdarte naskórki oraz przebywały w klatach we własnych odchodach, niedożywienie stwierdzono również odnośnie kóz i świń. Nadto w zamrażarce oraz na łące przylegającej do posesji ujawniono truchła 4 psów oraz szczękę nieustalonego zwierzęcia. W sprawie planowane jest wykonanie dalszych niezbędnych czynności polegających m.in. na uzyskaniu opinii - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Sonda Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe? Tak Nie Nie mam zdania