i Autor: KSP

W nocy usłyszeli huk wyważanych drzwi. Potworny atak nożem w Warszawie

sz 9:18

W Warszawie doszło do brutalnego rozboju. Na domówce pojawił się nieznajomy mężczyzna. Zdobył zaufanie jednego z gości i wypytał o adres zamieszkania. Niedługo po zapoznaniu, w środku nocy wyważył drzwi do jego domu i zaatakował nożem nowego znajomego. Dlaczego to zrobił?