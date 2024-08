Wiemy, kiedy wrócą upały. Padła konkretna data. To nie jedyna nowość

Nazywają je rajem na ziemi. Przez lata niedoceniane, dziś to uzdrowisko jest niezwykle popularne

To jedyne takie sanatorium w Polsce. Na głębokości 135 metrów zadbasz o układ oddechowy

Nowa atrakcja w Małopolsce zachwyca. Co dalej z Zakrzówkiem? Tak silnej konkurencji jeszcze nie było

Uzdrowisko w Małopolsce. Ta wieś to niedoceniona perełka polskich gór

Niedoceniona perełka w polskich górach, która nada się idealnie dla kuracjuszy i osób chcących oderwać się od zgiełku miasta to oczywiście Wysowa-Zdrój, mogąca pochwalić się wieloma pięknymi miejscami i atrakcjami, które skradną serca odwiedzających.

Niewielka wieś położona jest w powiecie gorlickim i choć na pierwszy rzut oka może wyglądać niezbyt zachęcająco, to tak naprawdę jest to jedna z największych baz turystycznych w Beskidach Niskich.

Dla kuracjuszy to iście wyjątkowe miejsce bowiem status uzdrowiska miejscowość ma od 1882 roku. Położona w śródgórskiej dolinie rzeki Ropy na wysokości ok. 550 metrów wieś oferuje odwiedzającym wyjątkowe widoki oraz naturalne krajobrazy. Jeśli wybierasz się w te regiony, dowiedz się, co warto odwiedzić oraz zobaczyć w okolicy. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wysowa-Zdrój: malownicze uzdrowisko w Beskidach Niskich

Wysowa-Zdrój to wieś, która znana jest w szczególności ze spokojnej atmosfery oraz niepowtarzalnych krajobrazów. Jeśli będziesz na miejscu, polecamy wybrać się na spacer do parku zdrojowego, w którym znajdują się pijalnie wód. Te polecane są w szczególności kuracjuszom, bowiem mają właściwości zdrowotne.

Uzdrowisko to także świetna baza wypadowa dla turystów, którzy liczą na piesze wycieczki. Szlaków nie brakuje, a w zasadzie jest ich aż nadto! Miłośnicy historii i zwiedzenia również nie będą się nudzić, bowiem w okolicy znajduje się m.in. piękna drewniana cerkiew św. Michała Archanioła z XVII wieku.

Region wokół Wysowej-Zdroju nada się także dla wielbicieli jazdy na rowerze. Znajdą się tam zarówno trasy dla początkujących kolarzy, jak i dla tych nieco bardziej zaawansowanych. Jeśli jesteście ciekawi, jak wieś przedstawia się na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej!