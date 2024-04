Matura 2024: Te błędy uczniowie popełniają co roku! Eksperci nie mają wątpliwości. Tego trzeba unikać

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja. Czas ucieka, więc tegoroczni zdający coraz częściej sięgają do poradników, związanych z jednym z najważniejszych egzaminów w ich życiu. Dziennikarze naszego serwisu robią wszystko, aby przygotować wartościowe materiały, które uczniowie wykorzystają przed rozpoczęciem maturalnego maratonu. Tym razem skupiamy się jednak na błędach, które co roku powtarzają maturzyści. Przypominamy je nie w celu krytykowania kogokolwiek, ale ku przestrodze, aby kolejni maturzyści nie powielali tych zachowań i przyzwyczajeń. Materiał o błędach maturalnych, z ciekawą wypowiedzią znajdziecie pod galerią ze zdjęciami arkusza z języka polskiego. On również może się przydać!

Matura 2024: Te błędy maturzyści popełniają co roku. Spróbuj ich uniknąć

Pierwszy podstawowy błąd, który popełniają maturzyści, to odkładanie nauki na ostatnią chwilę. Nie przynosi to niczego dobrego, a jedynie powoduje wyższy poziom stresu. Podobnego zdania jest dyrektor CKE Marcin Smolik, z którym rozmawiał nasz dziennikarz.

- Warto zacząć powtarzać ten materiał wcześniej. Jeśli chodzi o język polski, na pewno warto sięgnąć do problematyki, poruszonej w obowiązkowych lekturach. W tej formule na pewno są bardzo istotne. Przyda się to zarówno na egzaminie pisemnym, jak i na ustnym. Warto śledzić do arkusze z lat minionych i arkusze pokazowe. Uczniom pomoże systematyczna powtórka. Nie okładajmy tego na ostatnią chwilę - podkreślił doktor Smolik.

Drugi z błędów wiąże się z pierwszym, mianowicie chodzi nam tutaj o "zarywanie nocy". Maturzyści próbują powtórzyć materiał na kilka godzin przed egzaminem i przez to idą na egzamin po nieprzespanej nocy. W takim stanie nietrudno o błędy, wynikające z braku koncentracji. Radzimy - porządnie wyśpijcie się przed egzaminem, a powtórkę materiału zacznijcie już w kwietniu. Jeśli zrobiliście to jeszcze przed świętami wielkanocnymi, to tym lepiej.

Idźmy dalej i przejdźmy do przeglądania arkuszy CKE z poprzednich lat. Koniecznie to zróbcie! Uczniowie nierzadko twierdzą, że "po co to przeglądać, skoro zadania na pewno będą inne" i rezygnują z takiej praktyki. To poważny błąd, ponieważ zadania z tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z pewnością będą podobne i warto przynajmniej poznać schemat.

Ruchem konika szachowego przechodzimy do jeszcze jednego, naszym zdaniem ciekawego tematu. Chodzi o uczniów, którzy nie udzielają odpowiedzi na pytania zamknięte, na które nie znają odpowiedzi. Takich przypadków nie jest dużo, ale warto to podkreślić - w takich przypadkach należy próbować czystego strzału! W większości przypadków będziecie mieli przynajmniej 25% szans na trafienie poprawnej odpowiedzi.

Matura 2024. Uwaga na fałszywe przecieki, oszuści czyhają

Przejdźmy do ostatniego z omawianych przez nas błędów. Chodzi o ufanie emocjom i przeciekom, które nierzadko są oferowane przez oszustów. Jeżeli proponujący "pewniaki" proszą o dane wrażliwe, klikanie w podejrzane linki lub zainstalowanie aplikacji, stanowczo należy się powstrzymać. Cyberprzestępcy będą próbowali wykorzystać poziom stresu i naiwność nieświadomych uczniów. Z naszej strony proponujemy przejrzenie w pierwszej kolejności arkuszy z lat minionych i pytań jawnych z języka polskiego. W ten sposób dobrze przygotujemy się do egzaminu.

Jeżeli uważacie, że nie zawarliśmy popularnych błędów maturzystów w tym artykule, koniecznie dajcie nam znać w mediach społecznościowych. Warto pomagać sobie nawzajem. Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki.

Sprawdź arkusz CKE przed maturą: Ten przedmiot trzeba zdać, aby zaliczyć maraton