Matura język polski 2024: Jasnowidz Jackowski już wie, co będzie na egzaminie! Jedno słowo mówi tak wiele

Co będzie na maturze z polskiego? To pytanie coraz częściej przewija się w sieci, ponieważ do matury 2024 zostało niewiele czasu. Już wcześniej prezentowaliśmy w naszym serwisie dobre wieści dla maturzystów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) przekazał naszemu dziennikarzowi, że jego zdaniem należy rozpocząć powtarzanie materiału w lutym, a nie odwlekać tego na okres np. po Wielkanocy. Chodzi m.in. o przejrzenie pytań jawnych, które są dostępne na stronie CKE. Któreś z nich na pewno wylosujecie na maturze ustnej z polskiego. Co istotne - maturę ustną i pisemną na poziomie podstawowym trzeba zdać, aby egzamin maturalny został zaliczony pozytywnie. Warunkiem zdania jest uzyskanie przynajmniej 30% możliwych do zdobycia punktów.

Jak wygląda matura z polskiego? Na egzaminie ustnym zdający wylosuje zestaw, składający się z dwóch zadań. Pierwsze sprawdzi wiedzę na temat treści i problematyki lektury obowiązkowej. Drugie zadanie będzie polegało na omówieniu zagadnienia dotyczącego języka, literatury lub innego dzieła sztuki na podstawie dołączonego do polecenia tekstu. Co istotne - liczba pytań jawnych na maturze ustnej z języka polskiego zmalała z 227 do 110.

Podczas części pisemnej zdający zmierzy się z pytaniami sprawdzającymi wiedzę na temat języka polskiego, a w drugiej części napisze wypracowanie na co najmniej 300 słów (na poziomie rozszerzonym do 500). Uczeń dostaje dwa tematy do wyboru. Maturzyści będą musieli w wypracowaniu odwołać się do jednego utworu z obowiązkowej listy lektur i dwóch kontekstów - społecznych, kulturowych, politycznych. Jakich lektur się spodziewać? Co może być na maturze z polskiego? Zapytaliśmy o to jasnowidza Jackowskiego z Człuchowa.

- Współczesna pisarka - powiedział jasnowidz Jackowski i zrobił dłuższą przerwę. - Tokarczuk? - dodał z pytaniem w głosie. - Trylogia - rzucił na koniec. To jedno słowo może przerazić wielu uczniów, bo nie każdy lubi się mierzyć ze słynnym dziełem Henryka Sienkiewicza.

Co będzie na maturze z polskiego? Uwaga na oszustów

Nasza redakcja przypomina, że najpewniejszym źródłem inspiracji i odpowiedzi na pytanie "co będzie na maturze z polskiego?" są oficjalne źródła CKE, arkusze z lat minionych i te pokazowe. W internecie zaroi się od oszustów, którzy będą oferowali rzekome przecieki przed egzaminem. Przestrzegamy - nikt nie będzie znał pytań do momentu, gdy uczniowie otrzymają arkusze. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to najpewniej próbuje wyłudzić pieniądze lub też zainstalować na naszym urządzeniu złośliwe oprogramowanie. Bądźmy czujni!

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia i osiągnięcia wymarzonych wyników. W naszym serwisie regularnie będziemy publikowali przydatne materiały przed egzaminem maturalnym. Jeden z nich znajdziecie pod tekstem.