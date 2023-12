Matura próbna 2024 CKE [6.12.2023]

Matura próbna 2024 CKE odbędzie się w dniach 6-8 grudnia. Będą to egzaminy w nowej formule - tzw. Formule 2023. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Pisemne egzaminy próbne będą przeprowadzone z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów: języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski) na poziomie podstawowym.

Wiosną 2024 r. do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów 5-letniego technikum. Będzie to pierwszy rocznik maturzystów z techników zdających maturę w nowej formule (Formuła 2023). Wiosną 2023 r. maturzyści z techników zdawali maturę jeszcze według starej formuły (Formuła 2015) - był to ostatni rocznik uczący się w 4-letnich technikach.

Absolwenci liceów ogólnokształcących po raz pierwszy maturę w nowej formule zdawali wiosną 2023 r. Wówczas do egzaminów przystąpił pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów.

Matura próbna 2024 CKE: Harmonogram

Zgodnie z harmonogramem matury próbnej 2024 CKE, w środę (6.12.2023) o godzinie 9:00 przeprowadzony będzie próbny pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, w czwartek (7.12.2023) o godzinie 9:00 - z matematyki na poziomie podstawowym, natomiast w piątek (8.12.2023) o godzinie 9:00 - z języka obcego na poziomie podstawowym.

Arkusze rozwiązane przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele w ich macierzystych szkołach. Zasady oceniania rozwiązań będą przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemy SIOEO w dniach 11-13 grudnia.

Matura próbna 2024 CKE: Czy są przecieki?

Uczniowie, który zdecydowali się przystąpić do matury próbnej 2024 CKE zaczynają już szukać przecieków. Czy pytania i odpowiedzi po raz kolejny wyciekły do internetu? Przypominamy, że każda informacja o ewentualnych przeciekach może być próbą oszustwa. Warto także pamiętać, że nadchodząca matura jest tylko próbą sprawdzenia wiedzy uczniów. Centralna Komisja Egzaminacyjna wskazuje, że w próbnych egzaminach chodzi o przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

Sonda Czy szukaliście przecieków z matury? Tak, zdarzyło mi się Nie, liczę tylko na swoją wiedzę