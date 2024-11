Matura próbna 2025. Znamy szczegółowy harmonogram próbnej matury 2025 [TERMINY, CKE]

Matura 2025: harmonogram egzaminów

CKE przekazało, że maturę w roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano na 5-24 maja 2025 r. Już po długim weekendzie, w poniedziałek, 5 maja, absolwenci szkół średnich zmierzą się z testem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Godzina matury podstawowej nie zmienia się od lat i egzamin rozpocznie się punktualnie o godz. 9.00. Drugiego dnia matur 2025 roku, czyli 6 maja, odbędzie się test z matematyki na poziomie podstawowym, natomiast matura z języka obcego została zaplanowana na 7 maja. Zanim jednak uczniowie przystąpią do egzaminów, czekają ich matury próbne.

Matura próbna 2025: harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała, że próbne egzaminy maturalne odbędą się od 5 do 17 grudnia 2024 r. Co ważne, zostaną przeprowadzone ze wszystkich przedmiotów. Rozkład egzaminów, jaki proponuje CKE, to rozpoczęcie od języka angielskiego na poziomie podstawowym w czwartek, 5 grudnia. Kolejny dzień próbnych matur to matematyka, a 9 grudnia uczniowie zmierzą się z próbną maturą z języka angielskiego.

Pełny harmonogram próbnych matur 2025 podajemy poniżej!

5 grudnia (czwartek)

Godzina 9:00: język angielski – pp, język francuski – pp, język hiszpański – pp, język niemiecki – pp, język rosyjski – pp, język włoski – pp

6 grudnia (piątek)

Godzina 9:00: matematyka – pp

Godzina 14:00: język łaciński i kultura antyczna – pr, języki mniejszości narodowych – pp

9 grudnia (poniedziałek)

Godzina 9:00: język polski – pp

Godzina 14:00: języki mniejszości narodowych – pr

10 grudnia (wtorek)

Godzina 9:00: biologia – prGodzina 14:00: informatyka – pr, filozofia – pr

11 grudnia (środa)

Godzina 9:00: geografia – pr

Godzina 14:00: język angielski – dj, język francuski – dj, język hiszpański – dj, język niemiecki – dj, język rosyjski – dj, język włoski – dj

12 grudnia (czwartek)

Godzina 9:00: matematyka – pr

Godzina 14:00: historia – pr

13 grudnia (piątek)

Godzina 9:00: język angielski – pr, język francuski – pr, język hiszpański – pr, język niemiecki – pr, język rosyjski – pr, język włoski – pr

Godzina 14:00: fizyka – pr

16 grudnia (poniedziałek)

Godzina 9:00: chemia – pr

Godzina 14:00: wiedza o społeczeństwie – pr

17 grudnia (wtorek)

Godzina 9:00: język polski – pr

Godzina 14:00: historia muzyki – pr, historia sztuki – pr

Harmonogram ten zawiera wszystkie przedmioty, które będą objęte próbami maturalnymi na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Od 5 do 17 grudnia 2024 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbną #matura2025. CKE przygotowała arkusze z wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach, w tym arkusze w formach dostosowanych. Więcej informacji: https://t.co/PlR5fP0Ubd— CKE (@CKE_PL) October 11, 2024

Matura próbna 2025 CKE: Czy są przecieki?

Uczniowie, który zdecydowali się przystąpić do matury próbnej 2025 CKE zaczynają już szukać przecieków. Czy pytania i odpowiedzi po raz kolejny wyciekły do internetu? Przypominamy, że każda informacja o ewentualnych przeciekach może być próbą oszustwa. Warto także pamiętać, że nadchodząca matura jest tylko próbą sprawdzenia wiedzy uczniów. Centralna Komisja Egzaminacyjna wskazuje, że w próbnych egzaminach chodzi o przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

