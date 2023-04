Miesięczny maluszek sam w samochodzie, a rodzice na zakupach. Kobieta usłyszała płacz dziecka

Oświęcim. Rodzice zostawili niemowlaka w samochodzie. Wybrali się na zakupy

W samochodzie pozostawionym na parkingu pod sklepem spożywczym na ulicy Zaborskiej w Oświęcimiu rodzice pozostawili miesięcznego maluszka bez opieki. Sami w tym czasie wybrali się na zakupy. Płacz chłopczyka usłyszała jedna z mieszkanek Oświęcimia i powiadomiła policję. Dziecko znajdowało się w nosidełku na tylnym siedzeniu pojazdu. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce zajęli się monitorowaniem stanu zdrowia niemowlaka i poszukiwaniem jego rodziców. 43-letnią obywatelkę Ukrainy oraz jej 49-letniego konkubenta znaleźli w markecie. Para potwierdziła, że dziecko zostało samo w samochodzie, podczas gdy oni robili zakupy. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Wobec pary zostało wszczęte postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa narażenia dziecka na utratę życia lub zdrowia. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Z kolei ojciec dziecka dodatkowo odpowie za złamanie sądownie orzeczonego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi za co grozi kara pozbawienia wolności również w wymiarze 5 lat.

